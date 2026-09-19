Michelle Bachelet renuncia a su candidatura a secretaria general de la ONU

Bachelet, que aseguró no arrepentirse de haber postulado para liderar el organismo internacional, agradeció "muy especialmente" a los…

"Hoy anuncio que he decidido no continuar con la candidatura a la secretaría general de la Naciones Unidas", dijo en el inicio de sus palabras en un video divulgado en su cuenta de Instagram.

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) anunció este sábado que no continuará con su candidatura a liderar la Organización de Naciones Unidas (ONU), en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

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Bachelet, que aseguró no arrepentirse de haber postulado para liderar el organismo internacional, agradeció "muy especialmente" a los presidentes de Brasil, Luiz Ignacio Lula Da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, por haber respaldado su candidatura "desde el primer día con generosidad y convicción".

"Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar. Cuando los vientos soplan fuertes contra principios como el multilateralismo, contra el derecho internacional permanentemente transgredido, contra la existencia del cambio climático que algunos niegan pese a la evidencia científica", señaló la también ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

"Estoy convencida de que es el momento de levantar la voz por estos principios que han sido orgullosa bandera de mi postulación. No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío. Contribuimos a instalar en el debate global que la próxima Secretaría General debe ser una mujer de América Latina", subrayó.

En un contexto en que la democracia y los derechos "están en peligro", Bachelet enfatizó en que la impronta de su postulación se basó es ser "una persona verdaderamente independiente y leal a los principios de la Carta de la Organización", que enarboló "con rigor frente a los Estados sin importar su tamaño o su poder".

El anuncio de la además exdirectora de ONU Mujeres llegó luego de los resultados de las últimas votaciones no vinculantes en la ONU, el pasado viernes, donde quedó ubicada en la penúltima posición.

Según indicaron a EFE fuentes diplomáticas, la costarricense Rebeca Grynspan volvió a ser el viernes la más votada entre los candidatos a la secretaría general de la ONU en el tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad, seguida de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett,

La carrera de la líder chilena, por su parte, fue retrocediendo posiciones a medida que avanzaron los sondeos informales y no vinculantes entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad, pasando del cuarto lugar en julio a la séptima entre ocho postulantes.

Pese al contundente respaldo de Brasil y México, el actual gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, retiró en marzo pasado su patrocinio alegando que sus posibilidades de éxito eran "muy bajas".

Durante los últimos meses, se desplazó por distintas regiones del mundo para reunirse con autoridades de los países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, excepto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien no pudo concertar un encuentro.

En 80 años de historia ninguna mujer ha ocupado la secretaría general del organismo mundial y apenas se registra un representante de América Latina: el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a América Latina.

Hasta el momento, cinco mujeres y tres hombres aspiran a suceder al portugués Antonio Guterres, de 77 años, quien terminará su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre.

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