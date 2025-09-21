República Dominicana incauta parte de la droga de la más reciente lancha atacada por EE. UU.

Un integrante de la Dirección Nacional de Control de Drogas custodia este domingo, 377 paquetes de la presunta cocaína que iba a bordo de la más reciente embarcación bombardeada por EE. UU. Foto: EFE - Orlando Barría

La República Dominicana recuperó un total de 377 paquetes de la presunta cocaína que iba a bordo de la más reciente embarcación bombardeada por el Ejército los Estados Unidos en aguas del mar Caribe, según informó este domingo la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) del país caribeño.

🔑Las claves de la operación de EE. UU. con República Dominicana (por si tiene afán)

República Dominicana recupera 377 paquetes de cocaína en el Caribe.

Operativo conjunto con Comando Sur y DEA.

Lancha rápida llevaba 1.000 kilos de droga.

60 paquetes dañados enviados al Inacif.

Primera operación antidroga conjunta RD-EE. UU. en el Caribe.

El barco, en el que viajaban tres personas que murieron en el ataque, transportaba un total de mil kilos de presunta cocaína, según las autoridades dominicanas.

Los paquetes fueron incautados a ochenta millas náuticas al sur de Isla Beata, suroeste de la República Dominicana, después de que las autoridades actuaran “en estrecha coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South)” en la detección de la embarcación, indicó la DNCD en un comunicado leído ante representantes de la embajada de EE. UU. y la Administración de Control de Drogas​ de EE. UU. (DEA).

La lancha, de tipo “Go Fast”, se dirigía a territorio dominicano con la intención de usar dicho país como puente para llevar la droga a los Estados Unidos. Durante el operativo, el país caribeño fue alertado de la incursión ilegal de la embarcación y activó el protocolo correspondiente.

Posteriormente a la destrucción de la embarcación por parte de los EE. UU., unidades de la Armada dominicana y de la DNCD realizaron un operativo de búsqueda y rastreo en la zona, en el que se lograron recuperar trece pacas que contenían dicha cantidad de paquetes envueltos en cinta adhesiva y con diferentes logotipos.

Las autoridades indicaron que de los 377 paquetes recuperados, sesenta estaban destruidos por la explosión de la embarcación. Así, fueron remitidos, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de la República Dominicana, para determinar su tipo y peso exacto.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía dominicana y la DNCD, que “trabajan en la identificación de los responsables de esta operación de narcotráfico internacional”, afirmaron las autoridades.

“Es la primera vez en la historia que la República Dominicana y Estados Unidos llevan a cabo una operación conjunta contra el narcoterrorismo en la Región del Caribe”, indicó la DNCD.

