Reino Unido, Canadá y Australia hacen oficial el reconocimiento de Palestina como Estado

En la mañana de este domingo, 21 de septiembre, varios países hicieron oficial el reconocimiento de un Estado palestino, en el contexto de la 80° Asamblea General de Naciones Unidas, que esta semana acoge la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina.

🔑Las claves del reconocimiento del Estado palestino (por si tiene afán)

Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron oficialmente el reconocimiento del Estado palestino en la Asamblea General de la ONU.

Los tres países afirman que buscan reactivar la solución de dos Estados como vía para lograr la paz en Medio Oriente.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, acusó al gobierno de Netanyahu de impedir de forma sistemática la creación de un Estado palestino.

Benny Gantz, líder opositor en Israel, rechazó con dureza estas decisiones y advirtió que fortalecen a Hamás y a Irán.

La violencia en Gaza continúa: el ejército israelí desplegó la 36ª división en la ciudad de Gaza y al menos 55 palestinos murieron en ataques desde el amanecer.

El Reino Unido, Australia y Canadá han reconocido formalmente al Estado de Palestina como parte de un esfuerzo por reactivar el impulso hacia una solución de dos Estados, según un comunicado conjunto.

“El actual gobierno israelí está trabajando de manera metódica para impedir que alguna vez se establezca un Estado palestino. Ha llevado a cabo una política implacable de expansión de asentamientos en Cisjordania, lo cual es ilegal, según el derecho internacional” aseguró el primer ministro canadiense, Mark Carney en un comunicado.

“Su ataque sostenido en Gaza ha matado a decenas de miles de civiles, desplazado a más de un millón de personas y provocado una hambruna devastadora y evitable, en violación del derecho internacional“, agregó.

Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, aseguró que “estamos actuando para mantener viva la posibilidad de la paz y de una solución de dos Estados que signifique un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable”. También hizo énfasis en que esto no es una solución que beneficia al grupo terrorista Hamás y que este no debe tener ningún papel en la seguridad en Gaza.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, afirmó este domingo que el reconocimiento del Estado palestino por parte del Reino Unido es un paso necesario para lograr una paz duradera en la región.

El líder del partido Azul y Blanco de Israel, Benny Gantz, ha condenado enérgicamente cualquier reconocimiento del Estado palestino.

“Reconocer un Estado palestino después del 7 de octubre, en última instancia, solo envalentona a Hamás, prolonga la guerra, aleja las perspectivas de un acuerdo para la liberación de rehenes y envía un claro mensaje de apoyo a Irán y a sus aliados”, escribió Gantz en una publicación en X.

Se espera que las otras naciones que anunciaron el reconocimiento de Palestina lo hagan oficial en la conferencia de la ONU, donde el presidente francés, Emmanuel Macron, y el príncipe heredero de Arabia Saudita presidirán el encuentro sobre la solución de dos Estados, según anunció Macron en su cuenta de X.

I just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia. Together, we will co-chair the Conference on the Two-State Solution in New York on September 22.



The American decision not to grant visas to Palestinian officials is unacceptable.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 2, 2025

En 2024, España, Irlanda y Noruega reconocieron a Palestina como Estado, y Madrid destacó por su postura más dura contra Netanyahu, impulsando sanciones comerciales, embargo de armas y vetos a ministros israelíes.

👉 Mientras tanto, la violencia crece en Gaza

En un comunicado, el ejército israelí informó que su 36ª división, una división blindada bajo el mando del comando norte, se ha unido a la invasión de la ciudad de Gaza.

A comienzos de este mes, la 36ª división fue retirada de Jan Yunis, según reportó The Times of Israel. Posteriormente, pasó dos semanas preparándose para el combate en la ciudad de Gaza, de acuerdo con el ejército israelí.

Este mismo domingo, se reportaron al menos 55 palestinos asesinados en ataques israelíes en Gaza desde el amanecer, según fuentes hospitalarias del territorio citadas por Al Jazeera.

De acuerdo con esas fuentes, al menos 37 de las víctimas se encontraban en la ciudad de Gaza.

