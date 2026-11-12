El rescate se produjo el martes, cuando los equipos de búsqueda localizaron al menor en un terreno boscoso. Los rescatistas escucharon su llanto mientras inspeccionaban una zona cubierta de hojas secas y…

Un bebé de 11 meses fue encontrado con vida en una zona boscosa de Batesburg-Leesville, en Carolina del Sur (Estados Unidos), después de permanecer cerca de 24 horas enterrado dentro de una jaula para perros. Las autoridades señalan a su padre, Michael Comer, de 25 años, como presunto responsable de haberlo dejado abandonado en ese lugar.

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Rescatan a bebé que fue enterrado vivo dentro de una jaula para perros en EE. UU.

El rescate se produjo el martes, cuando los equipos de búsqueda localizaron al menor en un terreno boscoso. Los rescatistas escucharon su llanto mientras inspeccionaban una zona cubierta de hojas secas y encontraron señales de que la tierra había sido removida recientemente. Al acercarse y comenzar a excavar, lograron escuchar al pequeño Koah y sacarlo con vida.

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El bebé fue trasladado a un centro médico, donde permanece bajo atención. Según las autoridades, se espera que tenga una recuperación completa. Su padre, por su parte, enfrenta cargos por intento de asesinato.

La búsqueda comenzó el lunes, después de que Comer quedara al cuidado del niño. Según explicó el sheriff del condado de Lexington, Jay Koon, la madre del hombre había dejado a ambos juntos mientras esperaban la llegada de otra persona que se haría cargo del bebé. Sin embargo, Comer se llevó al menor y ambos desaparecieron.

Ante la falta de información sobre su paradero, las autoridades emitieron una alerta pública para solicitar ayuda. Los investigadores creían que el hombre se había desplazado por distintos puntos del condado, aunque no tenía vehículo.

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La preocupación aumentó cuando las cámaras de seguridad captaron a Comer caminando por Batesburg-Leesville sin el bebé. Cuando fue detenido el lunes por la noche, no proporcionó información que permitiera establecer dónde estaba su hijo, según informó Koon a la agencia Associated Press (AP).

Los investigadores continuaron con las labores de búsqueda hasta que encontraron indicios en una zona boscosa cercana a la vivienda del padre de Comer. Allí observaron hojas secas y rastros de tierra removida, lo que los llevó a inspeccionar el terreno.

"Se podía escuchar al pequeño Koah llorar", relató el sheriff, quien describió el rescate como una carrera contra el tiempo para encontrar al bebé con vida.

Los registros judiciales también señalan que Comer se declaró culpable a comienzos de este año de cargos relacionados con violencia doméstica y alteración agravada del orden público.

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