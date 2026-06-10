Elecciones en Perú: Sánchez lidera y Fujimori reduce distancia por los votos en el exterior

Las autoridades peruanas han pedido que los ciudadanos esperen con responsabilidad los resultados de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: EFE - Paolo Aguilar

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Perú sigue a la espera de conocer los resultados definitivos de las elecciones presidenciales realizadas el domingo, en las cuales se enfrentaron Keiko Fujimori, que por cuarta vez aspira a ser jefa de Estado, y Roberto Sánchez, heredero político del expresidente Pedro Castillo. El último reporte de las autoridades da cuenta de que él sigue liderando la contienda, pero que ella ha acortado la distancia por la votación en el exterior.

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Con el 97,890 % de las actas contabilizadas, Sánchez cuenta con el 50,026 % de los apoyos, mientras que Fujimori tiene el 49,974 % de los sufragios. Ambos están separados por apenas 8.300 votos. Ahí ha resultado definitiva la decisión de los peruanos en el extranjero, donde ella ha logrado dos de cada tres papeletas.

Mientras el voto extranjero registra un avance del 80,181 %, en el territorio nacional —donde Sánchez concentra sus principales bastiones electorales— ya se ha contabilizado un mayor porcentaje de las actas.

Así las cosas, y con una leve inclinación a su favor, Fujimori dio unas breves declaraciones desde la puerta de su casa, en el distrito limeño de San Borja, para pedir prudencia y evitar cualquier proclamación anticipada. Desde allí, citada por el diario El País, dijo: “Vamos a esperar las cifras oficiales, pero, sin duda, cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que vienen del extranjero, nos da mucho aliento. Hay que actuar con mucha cautela y responsabilidad”.

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Por su parte, Sánchez convocó una manifestación para el viernes en contra de una supuesta “maniobra contra el pueblo y la democracia”. Aunque anteriormente dijo que respetaría los resultados, a propósito de la protesta a la que aludió, dijo: “Es un derecho constitucional la defensa de una victoria popular y del voto. Hay una autoconvocatoria, la gente tiene derecho. La democracia se defiende”. Mencionó, además, que solicitó reuniones con organismos internacionales para expresar sus preocupaciones sobre el proceso electoral.

En medio de la expectativa, el Jurado Nacional de Elecciones hizo un llamado a la calma y les pidió a los ciudadanos esperar con responsabilidad los resultados oficiales finales de la segunda vuelta presidencial. En un comunicado, señaló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales continúa con el procesamiento de las actas electorales recibidas del territorio nacional y del extranjero.

Finalmente, el máximo organismo electoral recordó que, con el fin de fortalecer la transparencia del proceso, la ciudadanía puede consultar el estado de las actas observadas a través de este link.

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