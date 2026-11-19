"A las 18H45, el avión despegó. Nos retiraron los teléfonos, por el momento, por motivos de seguridad", informó un periodista del pool de prensa que viaja a bordo, poco después de que el aparato despegara de Shenzhen.

Periodistas que viajan este jueves con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debieron entregar de forma obligatoria sus teléfonos móviles a bordo del Air Force One, una medida de seguridad inusual adoptada mientras la aeronave despegaba de China tras una cumbre de líderes mundiales.

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Retiran los celulares a periodistas que viajan en el vuelo de Trump desde China

Ninguna explicación oficial fue dada a los reporteros sobre la medida implementada tras la reciente reunión trilateral de Trump con sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, en la ciudad china de Shenzhen.

Según otro reporte del pool de video, un asistente presidencial recogió los teléfonos desechables usados por el personal de la Casa Blanca durante su visita a China para tirarlos o borrar su información.

Los teléfonos desechables son dispositivos utilizados en lugar de celulares regulares para proteger a los usuarios de potenciales amenazas de seguridad.

Se les pidió a los periodistas colocar sus dispositivos en bolsas que bloquean la señal hasta que el avión aterrizara en Estados Unidos.

Conocidas como bolsas Faraday, están diseñadas para bloquear los dispositivos electrónicos de comunicaciones inalámbricas, lo que reduce el riesgo de vigilancia o recolección de información.

El reporte del pool de video señaló que muchos periodistas y fotógrafos habían dejado sus celulares, computadoras y relojes inteligentes personales dentro de las bolsas antes de aterrizar en China el miércoles.

Esos dispositivos no fueron recogidos y pudieron usarse en el vuelo de regreso. Los periodistas que habían confiado en sus celulares personales durante la visita se quedaron sin ellos.

La corresponsal de Fox News, Jacqui Heinrich —presidenta de la Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca—, señaló que, durante la anterior visita de Trump a China, en mayo, no se habían requisado los teléfonos de los periodistas.

Heinrich sugirió que la medida de este jueves, sumada a cambios en las restricciones de vuelo sobre Alaska, plantea dudas acerca de si el Air Force One se dirige directamente de regreso a Estados Unidos.

Durante su gira por Asia, Trump había planteado en repetidas ocasiones la posibilidad de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, aunque ese encuentro nunca llegó a ser anunciado.

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