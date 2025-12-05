Sheinbaum dice que la reunión con Trump fue “muy bien” y trabajarán en temas comerciales

Fotografía tomada de la cuenta en X @Claudiashein de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (i), que la muestra durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), y el primer ministro canadiense, Mark Carney, este viernes en Washington (EE.UU.). Foto: EFE - @Claudiashein

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este viernes que la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, la primera que mantienen los dos, fue “muy bien” y que acordaron “seguir trabajando juntos” en temas comerciales.

“Bien, muy bien”, respondió Sheinbaum a EFE al ser preguntada después de la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, donde se encontró con Trump y con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

La mandataria dio esta breve declaración al llegar al Instituto Cultural Mexicano de Washington para una reunión con la comunidad de ese país en Estados Unidos.

Sheinbaum, en su primer viaje a la capital estadounidense desde que es presidenta, fue recibida en la puerta del instituto por gente con banderas y pancartas, y un grupo de música mariachi.

La mandataria también publicó en la red social X que el encuentro con Trump y Carney fue “excelente” y que hablaron de “la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación” que tienen.

“Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”, agregó.

La presidenta coincidió horas antes con Trump y con Carney durante la ceremonia del sorteo del Mundial que se celebró en el Centro Kennedy de Washington. Estados Unidos, México y Canadá son los anfitriones del torneo.

Los tres líderes de Norteamérica subieron juntos al escenario para sacar del bombo las balotas de sus respectivos países y luego se sentaron juntos para seguir el resto del evento, conversando y riendo de forma distendida.

Al terminar el sorteo, los tres mantuvieron una reunión que, según la radiotelevisión pública canadiense CBC, duró unos 45 minutos.

El encuentro se produce después de que Trump indicara el miércoles que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá que debe revisarse en 2026, y que buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

El republicano declaró que México y Canadá “se han aprovechado” económicamente de Estados Unidos.

A su llegada este viernes a la ceremonia del sorteo, Trump afirmó sin embargo que se lleva “muy bien” con Sheinbaum y Carney.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com