Maduro le habría pedido a Trump mantener su fortuna de USD 200 millones: ¿qué más pidió?

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, habría solicitado al presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una llamada del fin de semana pasado, retener US 200 millones de su fortuna privada, además de amnistía para sus funcionarios y un refugio seguro para huir, según fuentes citadas por The Telegraph.

Todas estas eran las propuestas de Maduro para salir del poder, sin embargo, la llamada que solo duro 15 minutos, según Reuters, no resultó en ningún acuerdo por la calidad de estas peticiones.

La demanda más controvertida fue la solicitud de amnistía para decenas de sus colaboradores, así como la autorización para que sus aliados más cercanos lideraran un gobierno de transición encargado de organizar elecciones libres.

Según una fuente con conocimiento de la llamada para The Telegraph, Maduro se encontró en una situación extremadamente difícil, enfrentando la posibilidad de represalias por parte de sus altos mandos si aceptaba un acuerdo que permitiera que sus aliados fueran sometidos a la justicia.

Otro punto de discusión fue el destino de exilio para Maduro en caso de dejar el poder: Trump propuso China o Rusia, pero el líder venezolano prefirió opciones cercanas como Cuba. Al parecer, Catar surgió como posible punto medio para el acuerdo, aunque los líderes también discreparon sobre la conformación del gobierno de transición, según fuentes de The Telegraph.

Al parecer, Catar surgió en la discusión como posible punto medio para el acuerdo.

👉 Tensiones entre EE. UU. y Venezuela

La llamada entre ambos líderes se produjo tras un despliegue militar de Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe, cerca de las costas venezolanas, que lleva 22 ataques contra supuestas “narcolanchas” dedicadas al narcotráfico, según el gobierno estadounidense.

Nicolás Maduro ha calificado los ataques de Estados Unidos en el Caribe como “crimen alevoso”, “ataque militar contra civiles” y “ejecuciones en serie”, acusando a Washington de buscar apoderarse del petróleo venezolano bajo el pretexto antidrogas, según CNN.

Estados Unidos ofrece US 50 millones por información que conduzca al arresto o condena de Nicolás Maduro, duplicando la recompensa previa de US 25 millones establecida en enero de 2025, según The Telegraph.

