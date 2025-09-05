Visa canadiense para colombianos: cómo sacarla, precio y requisitos para ir al Mundial

Así celebraron los jugadores de Colombia durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026, el cual se disputó contra Bolivia en Barranquilla. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El país sigue celebrando el triunfo de la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Si quiere asistir a este evento deportivo, le contamos lo que necesita hacer para obtener la visa canadiense. Lo primero que debe saber es que hay una serie de requisitos que debe cumplir para obtener ese documento:

Tener el pasaporte vigente y con una página libre. Si está próximo a vencerse, las autoridades recomiendan renovarlo antes de aplicar.

Estar en buena condición de salud.

No tener condenas penales ni relacionadas con inmigración.

Convencer a un funcionario de inmigración de que tiene vínculos, como un trabajo, una casa, unos activos financieros o una familia, que lo llevarán de regreso a Colombia.

Convencer a un oficial de inmigración de que abandonará Canadá al final de su visita.

Tener suficiente dinero para su estancia, que dependerá del tiempo que destine para estar en el país norteamericano.

Es posible que necesite un examen médico y una carta de invitación de alguien que viva en Canadá.

Hay personas consideradas como inadmisibles. En ese grupo se incluyen aquellas que están involucradas en actividades criminales, violaciones a los derechos humanos y delincuencia organizada. Hay a quienes también se les niega la visa por motivos de seguridad, salud o económicos.

El precio para sacar este permiso de entrada se estima a partir de los 100 dólares canadienses. Se calcula que el tiempo de espera para los colombianos que apliquen con motivo de una residencia temporal, ya sea por visita, estudio o trabajo, es de 73 días. Mientras le dan una respuesta, no envíe una nueva aplicación. Lo contactarán si se requiere mayor información.

Requisitos para viajar a Canadá con niños

Debe tener en cuenta que si viaja con un menor de edad, es decir, con alguien con menos de 18 años, debe presentar documentos adicionales. Aquellos que entren con adultos distintos de sus padres o tutores legales deben demostrar que tienen el permiso de viajar sin ellos.

Si el menor viaja con solo uno de sus papás, el adulto debe presentar el pasaporte del niño, una copia del certificado de nacimiento y una carta de autorización, en inglés o francés, si es posible, firmada por el padre que no viaja con ellos. En ese documento se debe incluir la dirección y el número de teléfono del padre que no viaja y una fotocopia del pasaporte o documento nacional de identidad firmado por dicha persona.

