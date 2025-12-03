Rosita, DJ venezolana sancionada por supuestos vínculos con Tren de Aragua: vive en Colombia

Jimena Araya es más conocida como "Rosita". Foto: Instagram Jimena Aray

Estados Unidos impuso este miércoles sanciones financieras a la actriz y DJ venezolana Jimena Araya, conocida como Rosita, por mantener supuestamente una relación sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero, alias Niño Guerrero, líder de la banda criminal Tren de Aragua.

Araya figura entre la red de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro por presuntamente brindar “apoyo material” al Tren de Aragua, organización designada como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

Según el Tesoro, se cree que Araya mantiene una relación sentimental con Niño Guerrero, a quien habría ayudado a escapar de la prisión de Tocorón, en Venezuela, en 2012.

La actriz y modelo, de 42 años, cuenta con 3,5 millones de seguidores en Instagram y trabaja como DJ en varias discotecas de Colombia. El Gobierno de Trump sostiene que parte de los beneficios de sus presentaciones se destina al Tren de Aragua.

Uno de los clubes donde habría actuado es Maiquetía VIP, en el sur de Bogotá, propiedad de Eryk Landaeta, arrestado por las autoridades colombianas en 2024 y sancionado por Estados Unidos por utilizar dichas fiestas para la venta de drogas y el blanqueo de dinero.

También fue sancionado Kenffersso Sevilla, alias El Flipper, detenido en Colombia en noviembre pasado y considerado mano derecha de Niño Guerrero. Además fueron designados otros presuntos miembros del Tren de Aragua: Richard José Espinal, Noe Aponte, Asdrubal Escobar y Cheison Guerrero.

Como resultado de estas sanciones, quedan bloqueadas todas las propiedades y activos de los individuos designados, y se prohíbe realizar transacciones con ellos.

Además, el Departamento de Estado anunció este miércoles que aumenta de tres a cinco millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias El Viejo, considerado uno de los principales líderes del Tren de Aragua y que forma parte de la lista de los 10 criminales más buscados por el FBI.

El Tren de Aragua es una organización criminal surgida en la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, que en la última década ha expandido sus operaciones a varios países de Sudamérica.