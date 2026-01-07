Logo El Espectador
Mundo
América

Marco Rubio detalla plan de EE. UU. para Venezuela: estas son las tres fases

El objetivo es la “transición” política en el país latinoamericano, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.

Agencia Europa Press
07 de enero de 2026 - 07:39 p. m.
El secretario de Estado, Marco Rubio.
El secretario de Estado, Marco Rubio.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó este miércoles que el plan de la administración de Donald Trump para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro pasa por tres fases, siendo la última la “transición” política en el país latinoamericano.

“Es un proceso triple (...) El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos”, declaró Rubio a la prensa desde Washington, agregando que para ello están incautando petroleros y que están “a punto de cerrar un acuerdo para retirar todo el petróleo atascado en Venezuela”.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, la segunda fase, la llamada “recuperación”, consiste en “garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al petróleo venezolano”.

“Al mismo tiempo, se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela, para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil”, manifestó en referencia a los presos políticos.

Por último, ha indicado que la tercera fase “será de transición”. “Algunos aspectos de estos se solaparán”, ha matizado antes de sostener que dará “más detalles en los próximos días” pero que cree que están “avanzando de forma muy positiva”.

Por Agencia Europa Press

Usuario(63255)Hace 8 minutos
Ahora si se les cagaron a los venezolanos encima
Sebastián Ponce(62894)Hace 30 minutos
Todo eso huele a desastre
angela gómez Suárez(622)Hace 35 minutos
Gracias New York Times por recibir la traducción al español por el El Espectador,de las decisiones de su Presidente Trump,por las iniciativas en su recién recuperada colonia Venezuela.
John Escobar(55008)Hace 37 minutos
1. El petroleo es nuestro, lo administraremos y venderemos. 2. El petroleo segurirá siendo nuestro indefinidamente. 3. Habrá transición, no diremos cuando ni cómo, o si realmente exisitirá, pero tranquilos, el petroleo seguirá siendo nuestro. Gracias. Atte: USA.
  • Sebastián Ponce(62894)Hace 31 minutos
    El único y verdadero objetivo de esa salvajada de operación: el oro negro, la maldición de Venezuela
