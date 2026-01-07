EE. UU. interceptó petroleros sancionados ligados a Venezuela en el Caribe y el Atlántico

Esta foto de archivo sin fecha, difundida el 7 de enero de 2026 por la cuenta en X del Comando Europeo de Estados Unidos, muestra lo que dicho comando afirma que es la incautación del petrolero M/V Bella 1 en el océano Atlántico Norte. Foto: AFP - HANDOUT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Comando Sur de Estados Unidos informó este miércoles que la Guardia Costera interceptó un nuevo petrolero sancionado en el Caribe que operaba ilícitamente en aguas internacionales que, según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “había atracado por última vez en Venezuela o se dirigía hacia allí”.

Siga el minuto a minuto de la situación en Venezuela,AQUÍ.

“El Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, ha detenido sin incidentes un buque cisterna apátrida y sancionado que formaba parte de la flota oscura”, aseguró el Comando en un mensaje en X.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

Un funcionario estadounidense aseguró a The New York Times que el buque navegaba falsamente bajo una bandera de Camerún.

Sin embargo, el Comando se limitó a ubicarlo dentro de la flota oscura, que es la red opaca de barcos que mueven petróleo de países sancionados, como Venezuela o Irán, y en la que predominan las banderas de conveniencia, como la panameña o la camerunesa.

“El buque interceptado, el M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe. La Guardia Costera de los Estados Unidos está escoltando al M/T Sophia hasta los Estados Unidos para su disposición final”, añadió en el mensaje el Comando.

Noem aseguró que el petrolero se encontraba “en aguas internacionales cerca del Caribe” y que “había atracado por última vez en Venezuela o se dirigía hacia allí”.

Interceptación después de tres semanas

Este miércoles, el comando militar estadounidense en Europa confirmó la incautación del tanquero “Marinera”, antes conocido como “Bella 1″, con un mensaje en X, donde especificó que la operación se llevó a cabo en el Atlántico Norte por los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, en coordinación con el Pentágono.

La Guardia Costera de EE.UU. interceptó al navío “por violaciones de las sanciones” de Washington, en “virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense, tras haber sido rastreado por el USCGC Munro”, agrega la publicación.

“El navío había estado intentando evadir a la Guardia Costera durante semanas, incluso cambiando su bandera y pintando un nuevo nombre en el casco mientras era perseguido, en un intento desesperado y fallido de eludir la justicia”, indicó Noem, en un mensaje en X donde compartió imágenes de la operación.

Y añadió: “Nunca renunciaremos a nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense y de interrumpir la financiación del narcoterrorismo dondequiera que lo encontremos, y punto”.

El “Marinera” inició su travesía con el nombre ‘Bela 1’ y bandera de Guyana en Irán y pasó a la protección de la bandera rusa durante su persecución por parte de EE. UU.

Según indicó el Wall Street Journal y confirmaron dos funcionarios estadounidenses a CBS News, Rusia había enviado un submarino y otros navíos militares para escoltar a puerto ruso al buque, vinculado a empresas con lazos con Hizbulá, ante la amenaza de que sea confiscado por Estados Unidos.

Por su parte, el Ministerio de Transportes de Rusia denunció la “intercepción ilegal” del petrolero que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales, hecho que calificó de ilegal al contravenir la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.

“En correspondencia con las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en mar abierto se aplica el régimen de libertad de navegación y ningún Estado tiene derecho a aplicar la fuerza contra buques registrados adecuadamente en las jurisdicciones de terceros estados”, señaló.

Operación “lanza del Sur”

La tripulación de navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, informó un funcionario estadounidense citado por The New York Times, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron embarcaciones rusas en las proximidades.

El operativo se enmarcó dentro de la Operación Lanza del Sur, como la Administración de Donald Trump bautizó a la ofensiva militar en el Caribe contra supuestas embarcaciones sospechosas de narcotráfico y transporte de petróleo sancionado.

Con estos dos nuevos, ya suman cuatro los petroleros incautados por Washington desde que empezó la campaña de presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ahora se encuentra detenido en Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas, entre otros.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com