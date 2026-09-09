Rubio inicia su visita a Ecuador con una condecoración de Daniel Noboa

Noboa otorgó a Rubio la Orden Nacional del Mérito en el grado de Gran Cruz, dirigida a personas que hayan realizado méritos extraordinarios para la nación ecuatoriana tanto en el campo militar como en el civil, la misma que también entregó en marzo a Kristi Noem, la exsecretaria de…

El presidente de Ecuador, el derechista Daniel Noboa, condecoró este miércoles al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el inicio de su visita al país andino, dentro de la gira que comenzó el martes en Colombia y que lo llevará el jueves a Perú.

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Noboa otorgó a Rubio la Orden Nacional del Mérito en el grado de Gran Cruz, dirigida a personas que hayan realizado méritos extraordinarios para la nación ecuatoriana tanto en el campo militar como en el civil, la misma que también entregó en marzo a Kristi Noem, la exsecretaria de Seguridad Interna de Donald Trump y delegada de la iniciativa del Escudo de las Américas.

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El mandatario ecuatoriano destacó y agradeció el apoyo de Rubio para intensificar la cooperación de EE.UU. en la «guerra» que desde 2024 mantiene declarada al crimen organizado, a cuyas bandas se les atribuye la ola de violencia sin precedentes que atraviesa el país andino.

El gobernante aseguró que EE.UU. y Ecuador están plenamente comprometidos en «cuidar y preservar la cultura del continente americano, salvando sus valores y dando paz no solo para EE.UU. sino para toda la región, con la misma fuerza y convicción».

Noboa aseguró que Rubio «ha resuelto muchos problemas difíciles de resolver», al punto de que «si hay un problema que no tiene solución, Marco Rubio encontrará la manera de resolverlo», gracias a que «ha tenido un liderazgo diferente a lo normal».

«Desde Ecuador siempre estaremos agradecidos con su trabajo y su servicio. Hemos logrado trabajando mano a mano con EE.UU dar más paz, salud y más libertades no solo para nuestros pueblos, sino también para e continente entero. Espero tenerlo más veces en Ecuador visitándonos y acompañándonos en esta lucha por cambiar al continente», concluyó.

De su lado, Rubio recordó que es la tercera vez que se reúne con Noboa, y la segunda que lo hace en el palacio presidencial de Carondelet, en Quito, donde ya estuvo en septiembre del año pasado.

El secretario de Estado apuntó que «las relaciones entre EE.UU. y Perú han mejorado en los últimos años, especialmente en los últimos tres o cuatro años, en cooperación en seguridad y también en otros temas que no son tan importantes».

«El principal objetivo del Gobierno de Ecuador es la seguridad de su pueblo, y cuando vemos las amenazas a su seguridad, tenemos que trabajar. (Noboa) está haciendo eso de una manera formidable», señaló Rubio.

«Tenemos los mismos principios y esa es la razón por la que continuaremos viendo el fuerte compromiso del presidente Trump y de nuestra administración para ayudarles a todos a seguir trabajando», añadió.

La visita de Rubio a Ecuador se da en medio de una campaña de bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones ecuatorianas de pesca en el Pacífico, bajo el argumento de que, según su información de inteligencia, dan apoyo a las lanchas que llevan grandes cantidades de cocaína desde las costas del país hasta Norteamérica.

En las últimas dos semanas han sido hundidas seis embarcaciones señaladas por EE.UU. de colaborar con Los Choneros, la banda criminal más antigua que opera en Ecuador, catalogada por Trump como grupo terrorista al igual que otras organizaciones criminales ecuatorianas como Los Lobos y Chone Killers.

La presencia militar de EE.UU. en Ecuador también se ha hecho tangible esta semana con la llegada de dos aeronaves MV-B22 Osprey que han participado en un operativo en el enclave de minería ilegal del Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana, supuestamente controlado por los Comandos de la Frontera, grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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