“Eternamente agradecidos”: familia de Ryan Mantilla, niño colombiano que murió en EE. UU.

“Gracias a su generosidad y solidaridad, hoy podemos cumplir el objetivo de traer a nuestro Ryan de regreso a Colombia”, escribieron los padres en un mensaje. “En medio de este dolor tan grande, su…

La familia de Ryan Adiel Mantilla Angarita, el niño santandereano de siete años que murió en un accidente durante un entrenamiento de motocross en Estados Unidos, agradeció por las donaciones que permitirán repatriar el cuerpo del menor a Colombia. En menos de 24 horas lograron recaudar unos USD 30.000, según informó la familia oriunda de Girón.

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“Gracias a su generosidad y solidaridad, hoy podemos cumplir el objetivo de traer a nuestro Ryan de regreso a Colombia”, escribieron los padres en un mensaje. “En medio de este dolor tan grande, su apoyo ha sido un consuelo y una muestra de que no estamos solos. Por ello, estaremos eternamente agradecidos”, agregaron.

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En el mismo comunicado, la familia dedicó un agradecimiento especial a “todos los medios de comunicación, empresarios y a cada persona” que compartió su llamado de ayuda.

El accidente ocurrió mientras el niño participaba en una jornada de práctica. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, una motocicleta conducida por un adulto cayó sobre él en la pista y le provocó lesiones graves.

Ryan fue llevado de urgencia a un centro médico, donde el personal intentó reanimarlo. Luego lo sometieron a una cirugía cerebral para atender las heridas, pero horas después, pese a los esfuerzos de los médicos, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió.

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Una promesa del motocross colombiano

A sus siete años, Ryan ya tenía un nombre en el motocross nacional. Una tía del menor le contó a El Tiempo que desde muy pequeño se había destacado en la disciplina y que acumulaba medallas y reconocimientos, con segundos y terceros puestos en varias competencias.

Por eso su muerte golpeó no solo a su familia, sino a la comunidad deportiva de Santander, que lo veía como uno de los pilotos con más futuro de su generación.

Con los recursos asegurados, los padres de Ryan emprenderán el viaje desde Denver de vuelta a Colombia con el cuerpo de su hijo. La familia anunció que, una vez el menor esté en el país, dará a conocer el lugar, la fecha y la hora de la velación y el sepelio, para que quienes quieran acompañarlos puedan despedirlo en su tierra natal.

La historia de Ryan se suma a la de cientos de familias colombianas que cada año enfrentan, además del duelo, el costo de repatriar a un ser querido que muere en el exterior, un trámite que puede superar con facilidad los 100 millones de pesos y que muchas veces solo se resuelve gracias a la solidaridad de extraños.

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