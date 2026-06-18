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“Salgan a votar por ‘El Tigre’”: Trump sigue apoyando a De la Espriella, a pesar de críticas

Aunque algunos congresistas estadounidenses han pedido que se respete la soberanía colombiana en medio de los comicios presidenciales, se volvió a conocer un mensaje de apoyo de Trump al candidato de la derecha.

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Redacción Mundo
18 de junio de 2026 - 11:52 a. m.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella cerró su campaña en Buga, Valle del Cauca. Los eventos tuvieron un fuerte componente religioso en la visita a la basílica menor del Señor de los Milagros.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella cerró su campaña en Buga, Valle del Cauca. Los eventos tuvieron un fuerte componente religioso en la visita a la basílica menor del Señor de los Milagros.
Foto: Óscar Pérez
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A pocos días de que los colombianos elijan presidente en una segunda vuelta, y a pesar de los llamados que desde dentro de Estados Unidos se han hecho para que Washington no interfiera en los comicios, se conoció una nueva publicación del presidente Donald Trump a favor del candidato Abelardo de la Espriella.

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En su red social, Truth Social, donde ya se han visto otros mensajes de respaldo, el republicano escribió: “Salgan a votar por ‘El Tigre’ (...). Él no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia. ¡Alcanzará una nueva grandeza!”. Trump reiteró que el candidato es, según él, “un líder inteligente, fuerte y tenaz que lucha incansablemente por su gran país”.

Cree que él “logrará un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”, como ya lo ha dicho en ocasiones anteriores. Hizo énfasis, entonces, en algo que también ya ha mencionado, y es que los resultados de estas elecciones “son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos”.

Congresistas estadounidenses pidieron la no interferencia en las elecciones de Colombia

Su mensaje se conoció después de que unos congresistas estadounidenses cuestionaran el respaldo de Trump a De la Espriella y pidieran que el país no intervenga en el proceso electoral. La carta, firmada por 11 congresistas y dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, así como al secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuestiona el respaldo de figuras políticas estadounidenses al candidato colombiano de derecha, a quien los firmantes señalaron como una figura controvertida con antecedentes que “podrían contravenir los intereses y las leyes de Estados Unidos”.

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Los legisladores también hicieron referencia a la detención en territorio estadounidense del activista colombiano Beto Coral, hecho que, según la carta, generó inquietud entre organizaciones progresistas y sectores religiosos, que acompañaron la denuncia.

El documento les solicitó a las autoridades estadounidenses revisar posibles vínculos del candidato con redes de financiamiento y actores internacionales, así como abstenerse de acciones que puedan interferir en la soberanía electoral de Colombia. Concluyó con un llamado a respetar el proceso democrático colombiano y evitar cualquier acción que pueda interpretarse como intervención extranjera en sus elecciones. La semana pasada se conoció que otro grupo de legisladores hizo un llamado similar.

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Por Redacción Mundo

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