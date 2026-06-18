“Salgan a votar por ‘El Tigre’”: Trump sigue apoyando a De la Espriella, a pesar de críticas

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella cerró su campaña en Buga, Valle del Cauca. Los eventos tuvieron un fuerte componente religioso en la visita a la basílica menor del Señor de los Milagros. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A pocos días de que los colombianos elijan presidente en una segunda vuelta, y a pesar de los llamados que desde dentro de Estados Unidos se han hecho para que Washington no interfiera en los comicios, se conoció una nueva publicación del presidente Donald Trump a favor del candidato Abelardo de la Espriella.

Le sugerimos: EE. UU. justifica arresto de Beto Coral: dice que permaneció 10 años con una visa vencida

En su red social, Truth Social, donde ya se han visto otros mensajes de respaldo, el republicano escribió: “Salgan a votar por ‘El Tigre’ (...). Él no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia. ¡Alcanzará una nueva grandeza!”. Trump reiteró que el candidato es, según él, “un líder inteligente, fuerte y tenaz que lucha incansablemente por su gran país”.

Cree que él “logrará un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”, como ya lo ha dicho en ocasiones anteriores. Hizo énfasis, entonces, en algo que también ya ha mencionado, y es que los resultados de estas elecciones “son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos”.

Congresistas estadounidenses pidieron la no interferencia en las elecciones de Colombia

Su mensaje se conoció después de que unos congresistas estadounidenses cuestionaran el respaldo de Trump a De la Espriella y pidieran que el país no intervenga en el proceso electoral. La carta, firmada por 11 congresistas y dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, así como al secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuestiona el respaldo de figuras políticas estadounidenses al candidato colombiano de derecha, a quien los firmantes señalaron como una figura controvertida con antecedentes que “podrían contravenir los intereses y las leyes de Estados Unidos”.

También le puede interesar: La lucha de las Madres de Plaza de Mayo vive en la Argentina de Milei a pesar de la muerte

Los legisladores también hicieron referencia a la detención en territorio estadounidense del activista colombiano Beto Coral, hecho que, según la carta, generó inquietud entre organizaciones progresistas y sectores religiosos, que acompañaron la denuncia.

El documento les solicitó a las autoridades estadounidenses revisar posibles vínculos del candidato con redes de financiamiento y actores internacionales, así como abstenerse de acciones que puedan interferir en la soberanía electoral de Colombia. Concluyó con un llamado a respetar el proceso democrático colombiano y evitar cualquier acción que pueda interpretarse como intervención extranjera en sus elecciones. La semana pasada se conoció que otro grupo de legisladores hizo un llamado similar.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com