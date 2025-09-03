No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Salud de Trump en duda: rumores virales reavivan especulaciones

Rumores sobre la supuesta muerte de Trump se viralizaron tras su ausencia pública y un moretón, generando dudas sobre su salud y abrieron un debate.

Laura Henao Arévalo
03 de septiembre de 2025 - 11:03 p. m.
Al presidente Donald Trump le diagnosticaron insuficiencia venosa crónica.
Al presidente Donald Trump le diagnosticaron insuficiencia venosa crónica.
Foto: EFE - SHAWN THEW

La teoría de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había fallecido generó gran revuelo en redes sociales, donde miles de personas especularon sobre su posible muerte debido a su escasa actividad mediática y a ciertas declaraciones del vicepresidente JD Vance.

La etiqueta #trumpisdead, que significa “Trump está muerto” en español, se hizo viral este fin de semana en la red social X, donde numerosos usuarios compartieron sus teorías acerca de por qué creían que la Casa Blanca estaba ocultando la muerte del mandatario.

Vínculos relacionados

EE. UU. no descarta más ataques como el que hizo cerca de Venezuela y defiende su plan
A la espera del veredicto, Bolsonaro pide absolución ante la acusación de golpismo
Guyana, entre la presión de Venezuela y el respaldo a Estados Unidos en el Caribe

L...

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Estados Unidos

Donald Trump

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar