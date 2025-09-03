Salud de Trump en duda: rumores virales reavivan especulaciones

Al presidente Donald Trump le diagnosticaron insuficiencia venosa crónica. Foto: EFE - SHAWN THEW

La teoría de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había fallecido generó gran revuelo en redes sociales, donde miles de personas especularon sobre su posible muerte debido a su escasa actividad mediática y a ciertas declaraciones del vicepresidente JD Vance.

La etiqueta #trumpisdead, que significa “Trump está muerto” en español, se hizo viral este fin de semana en la red social X, donde numerosos usuarios compartieron sus teorías acerca de por qué creían que la Casa Blanca estaba ocultando la muerte del mandatario.

L...