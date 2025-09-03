A la espera del veredicto, Bolsonaro pide absolución ante la acusación de golpismo

El proceso judicial de Bolsonaro está en su última etapa. Él se encuentra en prisión preventiva dentro de su casa en Brasilia desde principios de agosto, tras incumplir las restricciones cautelares. Foto: EFE - Andre Borges

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La absolución de Jair Bolsonaro es “imperiosa”, sostuvo este miércoles su abogado en la última intervención de la defensa antes de que la Corte Suprema de Brasil dictamine si el expresidente tramó un golpe de Estado.

La próxima semana, el máximo tribunal dará su veredicto en el juicio que define si el exmandatario intentó aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra Luiz Inácio Lula da Silva.

“La absolución es absolutamente imperiosa para que no tengamos nuestra versión del caso Dreyfus”, afirmó el abogado Paulo Cunha Bueno ante los jueces en Brasilia. El letrado hizo alusión al escándalo de principios del siglo XX en Francia que pasó a la historia como símbolo de la parcialidad judicial.

Mientras se lleva a cabo el juicio, en el Congreso se aceleran negociaciones para incluir la votación de una amnistía en la agenda parlamentaria, con Bolsonaro como eventual beneficiario.

Le recomendamos: Corte de EE. UU. bloqueó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar migrantes

La defensa insiste en la falta de evidencias

La corte reanudó este miércoles las sesiones finales del proceso de Bolsonaro, quien se encuentra en prisión preventiva dentro de su casa en Brasilia desde principios de agosto, tras incumplir las restricciones cautelares. Según la Fiscalía, el excapitán del ejército de 70 años lideró “una organización criminal armada” para seguir en el poder pese a su derrota electoral.

El órgano agregó que la presunta trama golpista incluía un decreto de estado de sitio (una medida excepcional que decreta el presidente en Brasil, con la aprobación del Congreso, para suspender derechos, libertades y otorgarle poderes extraordinarios al Ejecutivo) y un plan para asesinar a Lula, su vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y el juez Alexandre de Moraes, relator de este juicio. El plan no avanzó por falta de apoyo de la cúpula militar.

La acusación también señala a Bolsonaro como presunto instigador del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia para tratar de derrocar a Lula. El exjefe de Estado se declaró inocente y dijo ser un perseguido político. “No hay una sola prueba que lo vincule” al plan de magnicidio o al 8 de enero, sostuvo otro de sus abogados, Celso Vilardi.

El tribunal, Bolsonaro y Estados Unidos

Ya inhabilitado políticamente hasta 2030, Bolsonaro puede enfrentar hasta 43 años de prisión. El juez Moraes aseguró el martes que el tribunal ignorará las “presiones internas o externas” al emitir su veredicto.

Sus declaraciones se producen en medio de una crisis diplomática con Estados Unidos, pues cabe recordar que este juicio fue calificado por la administración del presidente Donald Trump como “una caza de brujas”. Además, el líder expresó que considera la situación injusta. Por esa razón, Washington sancionó a Moraes y a otros funcionarios brasileños.

De hecho, el juicio de Bolsonaro tuvo consecuencias inesperadas, al abrir tensiones económicas entre Brasil y Estados Unidos, debido a que Trump impuso aranceles del 50 % sobre una parte de las exportaciones brasileñas.

Por otra parte, en caso de condena, la defensa y la Fiscalía “tendrán hasta cinco días” para interponer un recurso de aclaración o de revisión, explicó Thiago Bottino, profesor de Derecho Penal de la Fundación Getulio Vargas. Si existen recursos de cualquier tipo, hasta que no se resuelvan, Bolsonaro no puede ingresar en prisión, según el experto. Además, es la primera vez que un exmandatario brasileño enfrenta cargos de esta magnitud.

Le podría interesar: Marco Rubio visita México y Claudia Sheinbaum hace equilibrismo político

Crece el respaldo político a una amnistía para Bolsonaro

“Cada vez con más fuerza y más apoyo, vamos a trabajar por la amnistía amplia, general e irrestricta en el Congreso”, dijo el martes a periodistas el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.

El bolsonarismo impulsa desde hace meses una amnistía para su líder y para centenares de simpatizantes condenados por el 8 de enero. Lindbergh Farias, líder del oficialista Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados, admitió esta semana que “creció un movimiento” por la amnistía tras una visita a Brasilia del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para “colocar en discusión” el tema.

Freitas fue ministro de Bolsonaro y aparece como posible sucesor para las elecciones de 2026. Le corresponde al presidente de la Cámara decidir si incluye una eventual votación de la amnistía en la agenda del Congreso. Otras dos fuerzas centristas que apoyan la iniciativa, Unión Brasil y Progresistas, anunciaron que dejarán los ministerios que ocupan en el gobierno de Lula.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com