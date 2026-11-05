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Santiago Peña, aislado hasta por su partido, tiene a Paraguay en vilo

El país está a la espera de conocer qué pasa con el proceso de juicio político que se inició en contra del mandatario, a quien le reclaman por haber usado su condición de jefe de Estado para favorecer a un banco. Millones de personas reclaman la devolución de su plata y que haya justicia. No se conforman con su dimisión.

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María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
AME3113. BOGOTÁ (COLOMBIA), 05/11/2026.- Fotografía de archivo del 5 de octubre de 2026 que muestra al presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante la presentación de la nueva familia de billetes de Paraguay, en Asunción (Paraguay). Peña renunció este jueves, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso, en medio de la tormenta desatada por la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas. EFE/ Juan Pablo Pino / ARCHIVO
A Santiago Peña le recriminan haber antepuesto intereses privados a sus responsabilidades como presidente de Paraguay.
Foto: EFE - Juan Pablo Pino

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Acorralado por la presión y por un escándalo que tiene a millones de personas reclamando por sus ahorros y su dinero, Santiago Peña renunció a ser presidente de Paraguay. Lo hizo días después de que el Banco Central interviniera a Ueno Bank, que hace tres años se presentó como una promesa del sistema financiero paraguayo y que tenía las cuentas de casi la mitad de la población, pero ahora está en el centro de la más reciente crisis política del país, una que llevó incluso al partido de gobierno, el Partido Colorado, a respaldar el juicio…

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

majonori mnoriega@elespectador.com
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Comentarios
  • Yolanda(58593)Hace 46 minutos
    Caerán.Las contradicciones se ahondan
  • Jose(18935)Hace 14 horas
    Otro de la Derecha que fracasa.
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