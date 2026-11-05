Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay tras escándalo de Ueno Bank

En un mensaje a la nación, Peña dijo que "la república siempre debe estar por encima de cualquier persona y circunstancia", por lo que tomó la decisión de renunciar "pensando en la establidad del país, en la paz social y en la necesidad de preservar las…

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo este jueves, mientras el Congreso debatía un juicio político en su contra y su propio partido, el Partido Colorado, le había retirado su apoyo en medio del escándalo por la caída de Ueno Bank, principal banco del país.

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En un mensaje a la nación, Peña dijo que "la república siempre debe estar por encima de cualquier persona y circunstancia", por lo que tomó la decisión de renunciar "pensando en la establidad del país, en la paz social y en la necesidad de preservar las instituciones democráticas".

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Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central Paraguayo (BCP) intervino uno de los principales bancos del país, Ueno Bank, por insuficiencia de capital. Casi tres millones de personas quedaron sin acceso a sus depósitos.

Peña, que asumió en 2023 para un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desvinculó en 2025.

La oposición lo acusa de conflicto de intereses y de favorecer a la entidad con decisiones regulatorias y depósitos previsionales.

"No basta con el juicio político, no es suficiente, queremos saber dónde está la plata, que se devuelva la plata de los ahorristas, de miles de paraguayos sacrificados", dijo durante el debate el diputado opositor Pastor Vera Bejarano.

El oficialismo también llamó a actuar.

"Ante las imputaciones no puedo fingir demencia, tenemos más de tres millones de paraguayos damnificados, que se sienten defraudados, estafados, engañados", dijo el diputado colorado Alejandro Aguilera.

El expresidente Horacio Cartes (2013-2018), actual líder del Partido Colorado, publicó en X que la formación acompañará el pedido de juicio político para "reencauzar la institucionalidad de la República" y señaló que no estará "del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados".

Tras la revelación del escándalo el presidente pidió y consiguió la renuncia del titular del banco central. También promulgó una ley que fijaba un tope de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayoría de los fondos.

Pero las medidas del ejecutivo no alcanzaron. Un grupo de diputados opositores consiguieron el miércoles las firmas necesarias para presentar la acusación contra Peña.

"Acá todos tienen que irse, todos. Santi Peña, todos sus ministros y que se desmantele ese laboratorio del Banco Central del Paraguay, el ministerio público, son todos cómplices de un sistema podrido", dijo en el recinto el diputado opositor Walter García, durante una sesión cargada de insultos contra el mandatario.

Cientos de manifestantes protestaron el miércoles en Asunción por segunda noche consecutiva y se enfrentaron con policías, que utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersarlos.

*Con información de AFP

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