“Se convirtió en alguien muy amable”: Trump habla sobre Petro antes de su reunión

Donald Trump y Gustavo Petro dialogarán en la Casa Blanca sobre narcotráfico y comercio tras meses de tensiones diplomáticas y acusaciones cruzadas

Redacción Mundo y Agencia AFP
02 de febrero de 2026 - 11:28 p. m.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump.
Foto: Archivo Particular
El presidente estadounidense Donald Trump declaró este lunes que quiere hablar de narcotráfico con su homólogo colombiano Gustavo Petro, y predijo que su primera reunión, este martes en la Casa Blanca, será “buena”.

“Tengo ganas de verlo. Vamos a hablar de drogas, porque enormes cantidades de drogas salen de su país”, declaró a periodistas la víspera del encuentro.

Este será el primer encuentro cara a cara de ambos mandatarios tras las fuertes declaraciones de Petro contra Trump al acusar a su gobierno de “ejecuciones extrajudiciales” en el Caribe por sus golpes contra presuntas lanchas con drogas.

El inquilino de la Casa Blanca acusó a su vez a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y le advirtió que tenía que “cuidar su trasero” si no quería que Colombia corriera la misma suerte que Venezuela.

Figura de la izquierda latinoamericana, el mandatario colombiano llegó a quedarse sin visa para entrar en Estados Unidos tras su controvertido paso por la asamblea general de la ONU en septiembre pasado, cuando alentó a los estadounidenses a plantarle cara al republicano.

Ambos pasaron de los insultos a conversar telefónicamente y pactar este encuentro.

Petro “ha sido muy amable en el último mes”, declaró Trump.

“Era ciertamente crítico antes, pero, de alguna manera, después del ataque a Venezuela se convirtió en alguien muy amable”, ironizó.

La relación entre Colombia y Estados Unidos “se va a relanzar” con la visita, había declarado antes la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, ya en Washington.

La reunión traerá “avances muy importantes en lo social, en el buen entendimiento diplomático y también en lo económico, para la región”, dijo Villavicencio a la prensa.

“Con ese espíritu hemos venido”, añadió la canciller junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

“El mensaje es claro: ganan las naciones y perderán los criminales” con este encuentro, añadió Sánchez.

Hasta el momento la Casa Blanca no ha anunciado que el encuentro tenga algún tipo de interacción con la prensa.

El mandatario colombiano tiene previsto dar una rueda de prensa al término de la visita.

Petro, que termina su mandato este año, se quedará cuatro días en total en Washington. Mantendrá reuniones con congresistas, será recibido en la Organización de Estados Americanos (OEA) y dará una conferencia en la universidad de Georgetown.

Por Redacción Mundo

Por Agencia AFP

