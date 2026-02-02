“Si Petro tiene dudas sobre transición en Venezuela, que se aclaren”: Machado

Líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, y el presidente de Colombia Gustavo Petro. Foto: Archivo

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que espera que, en la reunión entre el presidente colombiano, Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se disipen y aclaren las dudas del mandatario sobre la transición en Venezuela, que eventualmente involucraría un cambio de gobierno.

“Simplemente espero que mañana, si el señor Petro tiene dudas sobre hacia dónde va la transición en Venezuela, estas se disipen y aclaren. Por nuestra parte, seguimos avanzando y sabemos que contamos con la inmensa mayoría de los líderes de nuestro hemisferio”, afirmó María Corina Machado durante una rueda de prensa.

Así mismo, la ganadora del Nobel aseguró que espera que Petro comprenda la magnitud de este movimiento, el cual ha adquirido una fuerza tal que, aunque algunos actores intenten ralentizarlo o suavizar su impacto, va más allá de cualquier persona o gobierno.

“Ha tomado un impulso enorme incluso dentro de Colombia, donde ha recibido apoyo de ciudadanos de todos los partidos, orientaciones políticas y sectores de la sociedad civil, la cultura y el arte, reflejando una conciencia profunda de un destino común e inseparable”, añadió.

Machado también expresó su intención de regresar a Colombia para dar las “gracias” por todas las atenciones que, según ella, los colombianos han brindado a los migrantes venezolanos. De la misma manera, afirmó que la lucha por la libertad de Venezuela está intrínsecamente ligada a Colombia y que ambas causas deben unirse.

“Creo que ambos países debemos asumir esta situación como una lucha común. En estos días he estado en contacto con líderes del Congreso de Estados Unidos y siempre les digo: no vean a Colombia y Venezuela por separado; esto es una causa binacional”, le dijo Machado a El Espectador.

Sin embargo, ante la pregunta de si se reuniría con Petro en una posible visita a Colombia, la líder opositora no respondió.

Gustavo Petro y Donald Trump se reunirán este martes 3 de febrero en la Casa Blanca. Tras un año marcado por múltiples ataques verbales y crecientes tensiones, este será el primer encuentro entre los mandatarios con el objetivo de disipar dichos conflictos.

El mandatario colombiano ha expresado en múltiples ocasiones su rechazo frontal a la intervención militar estadounidense en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el 3 de enero de 2026. Petro calificó esta acción como una “agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”.

Donald Trump, un día antes de su reunión con Petro, expresó su entusiasmo por la conversación inminente en una rueda de prensa: “Gustavo Petro ha sido muy amable durante el último mes o dos. Ciertamente era crítico antes de eso, pero se volvió muy amable después de la redada de Maduro. Hablaremos de drogas; vamos a tener una buena reunión.”

María Corina Machado, por su parte, celebró la captura de Nicolás Maduro como un hito decisivo hacia la transición democrática en Venezuela, agradeciendo públicamente la “firmeza y determinación” del presidente Donald Trump y su administración en el cumplimiento de la ley.

