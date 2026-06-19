Segunda vuelta presidencial: así funcionará el cierre de fronteras en Colombia

Un camión cruzando el puente Simón Bolívar desde Colombia hacia Venezuela durante un acto de reapertura de la frontera entre los dos países en Cúcuta (Colombia). Foto: EFE - Carlos Ortega

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Todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales de Colombia cerrarán temporalmente este fin de semana, con motivo de la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio, jornada en la que se enfrentarán en las urnas Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella.

Así lo decretó el Gobierno Nacional mediante la expedición del Decreto 0612 de 2026, el cual compila todas las medidas de orden público y seguridad que regirán en el país con motivo de esta jornada electoral.

La restricción comenzará a aplicarse a partir de las 6:00 p. m. de este sábado 20 de junio y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio, según informó Migración Colombia.

“Esta decisión responde al compromiso del Estado con la protección de la seguridad nacional y las garantías para el ejercicio democrático”, dijo la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López.

La funcionaria añadió que se trabaja en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, y que solo se permitirán cruces excepcionales en casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente acreditados. La entidad invitó a todos los colombianos a mantenerse informados sobre las medidas a través de los canales oficiales.

Además del blindaje en las fronteras, la normativa establece pautas estrictas para el comportamiento ciudadano y el desarrollo de la jornada electoral dentro del territorio nacional.

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Los alcaldes locales quedan facultados para prohibir y restringir la venta y el consumo de bebidas embriagantes en sus respectivas jurisdicciones con el fin de prevenir alteraciones al orden público.

El domingo 21 de junio quedará terminantemente prohibida cualquier manifestación política, entrevistas de promoción o distribución de propaganda electoral móvil, sonora o estática. La Policía incautará dicho material. Los ciudadanos solo podrán ingresar un papel de ayuda para votar de máximo 10 por 5,5 centímetros.

También se recuerda que entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., los votantes no podrán utilizar teléfonos celulares ni cámaras dentro de los puestos de votación, salvo para exhibir la cédula digital. Los periodistas identificados y los funcionarios del Ministerio Público quedan exceptuados de esta restricción.

Finalmente, el decreto estipula que las empresas de transporte público terrestre e intermunicipal deberán operar al 100 % de su capacidad disponible para garantizar la movilidad de los electores hacia las urnas, prohibiendo explícitamente cualquier restricción a la circulación de motocicletas durante el día de los comicios.

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