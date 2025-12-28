Seis personas, incluida una bebé, mueren en ataque armado en playa de Ecuador

Imagen de referencia. Foto: Óscar Pérez

Seis personas, incluida una bebé de unos dos años, murieron el domingo frente a una playa turística en el suroeste de Ecuador durante un ataque armado con fusiles que dejó además tres heridos, informó la policía.

El tiroteo ocurrió en Puerto López, en la provincia de Manabí, un popular destino turístico para el avistamiento de ballenas, en medio de una ola de violencia este fin de semana que deja al menos nueve muertos en la ciudad, según la prensa local.

Cerca de las 9 de la mañana, varios hombres armados con fusiles automáticos, que se trasladaban una camioneta y dos motocicletas, llegaron al malecón de la ciudad y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban allí.

El coronel Wladimir Acurio, jefe policial de Manabí, dijo que los victimarios “dispararon a personas que estaban haciendo compra y venta de mariscos”.

Seis personas murieron y otras tres resultaron heridas, dijo a medios el coronel Acurio, comandante de la policía en la zona. Entre las víctimas hay una bebé de “aproximadamente dos años”, agregó.

Tras los disparos, los atacantes “se dieron a la fuga”, agregó el coronel.

La policía aún investiga sus paraderos y las circunstancias del tiroteo. Una de las motocicletas con las que se llevó a cabo el ataque fue hallada abandonada por las autoridades.

“Hay algunas líneas investigativas, encontramos también la motocicleta en la que uno de los delincuentes se estaba movilizando, que se encuentra reportada como robada, y en este momento vamos a hacer algunos allanamientos para dar con la localización y captura de estos delincuentes que están tratando de generar el miedo y la zozobra aquí en el sector de Puerto López y en la provincia de Manabí”, indicó el oficial al medio El Diario.

Las primeras indagaciones apuntan a “disputas internas entre estructuras delictivas”, aseguró la policía en un comunicado.

Manabí es una de las cinco provincias que está bajo un estado de excepción decretado en noviembre por el presidente Daniel Noboa debido a los altos índices de violencia criminal.

Noboa defiende una política de mano dura contra el crimen organizado y declaró al país en conflicto armado interno contra las mafias.

Pero tras casi dos años de la militarización del país, la violencia no cesa.

Las masacres y enfrentamientos armados en barrios y espacios públicos son habituales y el país cerrará el año con una tasa de homicidios récord de 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado.

Ecuador cobró protagonismo en el narcotráfico internacional por su ubicación estratégica, como puerta de salida de cocaína colombiana y peruana que se vende en Europa y Estados Unidos.

En los últimos años se convirtió en el corredor más codiciado del Pacífico.

