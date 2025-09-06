Texas aprueba ley que limita el acceso a las píldoras abortivas

En 2024, se realizaron 1.038.000 abortos por parte de profesionales clínicos en EE. UU., lo que representa un aumento del 12 % con respecto a 2020, según el Instituto Guttmacher. Foto: AP - Victor R. Caivano

El Senado de Texas, de mayoría republicana, aprobó el miércoles un proyecto de ley que autoriza a demandar a cualquier persona que facilite la entrega de la píldora abortiva en este conservador estado de EE. UU. donde el aborto está duramente prohibido.

El texto, aprobado a finales de agosto por la Cámara de Representantes estatal, debe ser promulgado por el gobernador conservador Greg Abbott para que entre en vigor.

Según el sitio web del Senado de Texas, la nueva norma fue adoptada por 17 legisladores y rechazada por nueve. Una vez promulgada, cualquier ciudadano podrá demandar a un posible infractor y reclamar una indemnización de al menos US$ 100.000.

Si bien no prevé el enjuiciamiento de las mujeres que intenten obtener las píldoras, el proyecto de ley prohíbe su prescripción, fabricación o envío. Esta legislación marca una nueva victoria para el movimiento antiaborto en Estados Unidos, impulsado por una decisión de la Corte Suprema de 2022 que provocó una drástica reducción del derecho al aborto en numerosos estados del país.

“Se busca proteger al bebé que crece en el vientre de su madre” y “garantizar que las grandes farmacéuticas no puedan enviar pastillas tóxicas a Texas solo para inflar sus ganancias a costa de la vida”, escribió el senador republicano Bryan Hughes en X.

Se pretende convertir a los texanos “en cazarrecompensas”, lamentó la senadora demócrata Carol Alvarado, citada por el New York Times.

Al revocar el fallo Roe contra Wade, que garantizaba el aborto a nivel federal, la Corte Suprema convirtió a los estados en la única jurisdicción en este tema. Desde entonces, una veintena de estados han prohibido o restringido severamente el acceso al aborto.

Texas prohíbe todas las interrupciones de embarazos, incluso en casos de incesto o violación, salvo cuando haya peligro de vida o de discapacidad grave para la madre. Un médico neoyorquino fue multado recientemente con US$ 100.000 en Texas y enfrenta cargos penales en Luisiana por recetar pastillas abortivas a distancia a pacientes residentes en estos estados del sur. Otro caso fue el de un hombre que demandó a un médico de California en julio pasado, acusándolo de enviar píldoras abortivas a su novia.

El aborto en Estados Unidos

Para dimensionar la magnitud de quienes se verían afectados, solo en 2024 se calcula que se practicaron 1.038.000 abortos por profesionales clínicos en estados donde no rigen prohibiciones totales. Lo que supone un incremento del 12 % más en comparación con 2020, según el Instituto Guttmacher.

Aquel registro contempla los abortos con medicamentos realizados a través de telemedicina por personal médico en Estados Unidos, con el envío de píldoras por correo a pacientes ubicadas en estados sin restricciones totales ni vetos a la telemedicina.

De hecho, estas cifras no incluyen los abortos autogestionados, como aquellos que utilizan fármacos enviados por farmacias fuera del país. La evidencia indica que estos abortos autogestionados han aumentado desde la entrada en vigor de la Ley Dobbs (la decisión que devolvió la autoridad para regular o prohibir el aborto a los estados individuales), según indicó el Instituto Guttmacher.

