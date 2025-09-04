Cabello acusó a EE. UU. de ejecuciones extrajudiciales tras el ataque cerca de Venezuela

El chavismo sostiene que las acciones estadounidenses en el Caribe persiguen un cambio de régimen en Venezuela. “Lo que han intentado siempre”, aseguró al respecto Diosdado Cabello, ministro del Interior. Foto: EFE - Prensa del Ministerio de Interior| Justicia y Paz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó a Estados Unidos de cometer asesinatos extrajudiciales y sumarios en el mar, tras el ataque a un bote con supuestos narcotraficantes.

El Gobierno estadounidense afirmó haber destruido una embarcación que presuntamente pertenecía al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y transportaba drogas desde Venezuela.

“Asesinaron a 11 personas sin fórmula de juicio. Yo pregunto si eso se puede hacer”, dijo Cabello en su programa semanal de televisión: “Ninguna sospecha de narcotráfico autoriza ejecuciones extrajudiciales en el mar”.

El funcionario venezolano agregó que “no está claro, no explicaron nada, anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado. ¿Y el derecho a la defensa?”. A su parecer, “no hay nada que sustente” la acusación.

Le recomendamos: Atención, venezolanos en EE. UU.: Trump decidió revocar más de 250.000 TPS

La acción militar marcó una escalada en las acciones de Estados Unidos, luego de que Trump firmara una orden ejecutiva que autorizó el uso del Ejército contra los carteles del narcotráfico.

Nicolás Maduro declaró el estado de máxima alerta ante lo que califica como una amenaza militar de Estados Unidos y llamó al alistamiento en la reserva.

El chavismo sostiene que las acciones estadounidenses en el Caribe persiguen un cambio de régimen en Venezuela. “Lo que han intentado siempre”, aseguró Cabello. “Salir de la Revolución bolivariana, con mentiras, con ‘fake news’. Lo último que inventaron fue un ataque”, insistió.

El ministro, a cargo de todas las fuerzas policiales de Venezuela, anunció ejercicios militares de la Milicia Bolivariana para el jueves y viernes. Ese cuerpo es el quinto componente de la Fuerza Armada, compuesto por civiles y con una alta carga ideológica.

Le podría interesar: Flamingo: el misil hecho en Ucrania que puede cambiar el curso de la guerra

La situación se enmarca en la coyuntura de las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien categorizó a ciertos carteles como grupos “terroristas”. Esto, según Washington, cambia las dinámicas de acción que puede seguir Estados Unidos contra estos grupos, pues se trata de un asunto de “seguridad nacional”.

De hecho, el secretario de Estado, Marco Rubio, se pronunció frente al ataque contra los presuntos narcotraficantes y aseguró que la acción es “muestra de que la política estadounidense sobre el narcoterrorismo ha cambiado bajo el mando del presidente Trump”.

Además, advirtió que probablemente las drogas que llevaban los barcos iban dirigidas a alguna de las islas en el Caribe o algún Estado en la zona, lo que “contribuye a la inestabilidad que estos países ya están enfrentando”. Añadió que Trump ha sido claro en que usará “toda la fuerza de Estados Unidos para enfrentar y erradicar estos carteles de drogas, sin importar dónde operen”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com