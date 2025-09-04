Los ataques de Israel contra Gaza han dejado al menos a 21.000 niños con discapacidades

Un niño sostiene flores mientras seis familias palestinas con niños heridos de la Franja de Gaza llegan al Aeropuerto Internacional Rafic Hariri para recibir atención médica en Beirut, Líbano. Foto: EFE - WAEL HAMZEH

Al menos 21.000 niños han quedado con algún tipo de discapacidad en Gaza desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás, hace casi 23 meses, según el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Unos 40.500 menores han sufrido “heridas provocadas por la guerra” en los casi dos años transcurridos, y más de la mitad de ellos han quedado en condición de discapacidad, precisó este comité compuesto por expertos que se reúne dos veces al año en Ginebra.

El grupo urgió a Israel a adoptar medidas específicas para proteger a los niños con discapacidades contra los ataques e implementar protocolos de evacuación que tomen en cuenta a estas personas.

Tras analizar la situación, el CDPD notó que las órdenes de evacuación israelíes en Gaza son “a menudo inaccesibles” para las personas con discapacidad auditiva o visual, “lo que hace imposible su salida”.

Los expertos también describieron casos de “personas con discapacidad obligadas a huir en condiciones inseguras e indignas, como arrastrándose por la arena o el barro, sin ayuda para desplazarse”.

El comité señaló, además, que las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza afectan de manera desproporcionada a las personas en condición de discapacidad.

El comité declaró haber sido informado de al menos 157.114 personas heridas, de las cuales más del 25 % corren el riesgo de sufrir algún tipo de discapacidad de por vida, entre el 7 de octubre de 2023 y el 21 de agosto de 2025.

La Franja de Gaza se encuentra sumida en una guerra desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. No obstante, la ofensiva israelí ha dejado más de 62.000 víctimas mortales en el enclave palestino.

Israel está en el foco de acusaciones de violaciones a los derechos humanos

La reciente denuncia de la ONU recuerda varias críticas que ha hecho la comunidad internacional hacia las acciones que Israel ha cometido contra los habitantes de Gaza. Entre estas está la acusación sobre las desapariciones forzadas en sitios de ayuda humanitaria.

La situación fue catalogada como “crimen atroz” por parte de los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas. La investigación detalló que los extravíos ocurrían justo cuando “palestinos hambrientos” iban a buscar comida en sitios de distribución gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una polémica organización de ayuda apoyada por Israel y Estados Unidos.

De hecho, los expertos afirmaron que el Ejército israelí estaría “directamente implicado en las desapariciones forzadas de personas que buscan asistencia”. Además, agregaron que este tipo de actos “equivalen a tortura”.

