“Si quemas una bandera estadounidense, te darán un año de cárcel”: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que elude el fallo de 1989 emitido por la Corte Suprema, el cual determinaba que incendiar banderas constituía una forma de expresión política amparada por la ley bajo la Primera Enmienda.

🔑Trump contra la quema de banderas (las claves)

Trump firmó una orden ejecutiva que solicita cargos contra quienes quemen banderas en protestas.

La iniciativa desafía el fallo de 1989 que protege esta acción bajo la Primera Enmienda.

Además de sanciones, la orden contempla la expulsión de migrantes que “profanen” la bandera.

La nueva iniciativa pide a la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, presentar cargos contra las personas que incineren banderas estadounidenses en medio de protestas.

Trump endurece medidas contra la quema de banderas

Además de intentar tipificar la quema de banderas como delito, Trump también busca que las personas puedan ser acusadas por lo que él considera otras faltas hacia la nación, como alterar el orden público o violar leyes ambientales.

El mandatario estadounidense recalcó en el Despacho Oval que “están quemando banderas en todo el país”. También aludió al fallo del tribunal que dictaminó 5 a 4 en Texas v. Johnson que destruir la bandera era una forma de manifestación política. El presidente dijo el lunes que aquel veredicto, el cual “llamaron libertad de expresión”, es “una decisión judicial muy lamentable”.

Trump añadió a sus críticas que “si quemas una bandera, te darán un año de cárcel, sin salidas anticipadas ni excepciones: es un año de cárcel. Si quemas una bandera, lo que estás provocando es incitar disturbios”. Aun así, según The Guardian, la orden ejecutiva que firmó el presidente no incluye una sentencia en prisión.

Dentro de la orden, hay una sección para que el Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional “nieguen, prohíban, finalicen o revoquen visas, permisos de residencia, procesos de naturalización y otros beneficios migratorios, o buscar la expulsión de los Estados Unidos” para aquellos migrantes que lleven a cabo actos de “profanación de la bandera”.

Las críticas de Trump sobre la incineración de banderas no son nuevas

Trump aseguró que aquella orden pondrá fin “de inmediato” a este tipo de acciones. Ya en 2020, durante su primer gobierno, intentó revivir una vieja ley federal que castigaba con hasta 10 años de prisión a quienes vandalizaban monumentos.

Las declaraciones del presidente estadounidense no son nuevas. En 2016, Trump publicó en redes sociales que “nadie debería tener permitido quemar la bandera estadounidense”, había dicho que “si lo hacen, habrá consecuencias, como la pérdida de la ciudadanía o un año de cárcel”.

Según una encuesta de YouGov realizada en 2020, casi la mitad de los estadounidenses apoyaba que la destrucción de la bandera fuera ilegal. Posteriormente, otra encuesta realizada en 2023, de la misma fuente, mostró que el 59 % de los estadounidenses consideraba que llevar a cabo esta acción durante protestas “nunca” es aceptable.

