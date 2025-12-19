Siete fallecidos en choque de aeronave en Carolina del Norte, entre ellos expiloto de NASCAR

Fotografía del accidente aéreo de este jueves 18 de diciembre, que dejo siete muertos tomada de la cuenta de X @@oficial_Lew Foto: Archivo Particular

Un avión privado se estrelló el jueves en Carolina del Norte, en el sureste de Estados Unidos, lo que causó la muerte de siete personas, según las autoridades locales.

El accidente ocurrió durante el aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto regional de Statesville, al norte de la ciudad de Charlotte, y provocó un impresionante incendio en el lugar, según imágenes difundidas por las cadenas de televisión.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte señaló que el avión acababa de despegar, pero dio la vuelta para aterrizar antes de estrellarse.

“Había un total de siete (personas) a bordo, todos fallecieron”, dijo a la AFP el alguacil Darren Campbell.

Según medios estadounidenses, entre las víctimas se encontraban el piloto retirado de NASCAR Greg Biffle, así como su esposa, Cristina Grossu Biffle, y sus dos hijos.

“Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los querían”, dijo en sus redes sociales el legislador republicano Richard Hudson, amigo de la familia y representante de Carolina del Norte en el Congreso.

“Eran amigos que vivían su vida centrados en ayudar a los demás”, agregó.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte señaló que está desplegando un equipo para investigar el accidente. “Se espera que el equipo llegue al lugar esta noche”, informó la agencia en un comunicado.

¿Quién era Greg Biffle?

Greg Biffle fue un destacado piloto estadounidense de NASCAR, nacido en 1969 en Vancouver, Washington, y criado en Camas. Compitió durante casi dos décadas en la máxima categoría de la Copa NASCAR, logrando 19 victorias, 175 podios en el top-10 y 13 poles en 515 carreras entre 2003 y 2016, principalmente con el equipo Roush Fenway Racing.​

Entre sus logros más destacados se encuentran los campeonatos en la serie NASCAR Truck Series (1999) y Busch/Xfinity Series (2002), convirtiéndose en el primer piloto en ganar ambas divisiones nacionales. Su mejor temporada fue 2005, con seis victorias y el subcampeonato, quedando a solo 35 puntos de Tony Stewart, mientras debutó en la Copa NASCAR en 2003 con una victoria en Daytona, según Infobae.

Retirado en 2016 tras una carrera consistente con podios frecuentes, Biffle fue reconocido en 2023 como uno de los 75 mejores pilotos de la historia de NASCAR.

