Sismo de 5,2 sacude a Puerto Madero (Chiapas) en México

Un sismo de magnitud 5,2 se registró este domingo cerca de Puerto Madero en México, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Foto: Archivo particular - Archivo Particular

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Un sismo de magnitud 5,2 se registró este domingo 16 de agosto cerca de Puerto Madero, en el estado mexicano de Chiapas, según el boletín preliminar difundido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento ocurrió a las 10:52 a. m., hora local, con una profundidad de 35 kilómetros, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Por ahora no hay reportes oficiales sobre daños o personas afectadas.

El sismo se da en un contexto de alerta por los siniestros vistos en Colombia e Indonesia, que siguen adelante con las labores de rescate y remoción de escombros. Al igual que estos dos países afectados, México hace parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, que concentra el 90 % de los eventos sísmicos. Sin embargo, cabe destacar que la actividad sísmica de México y Colombia responde a sistemas tectónicos diferentes.

El sismo en Colombia estuvo relacionado con la placa de Nazca. La Universidad Nacional Autónoma de México señala que en México la actividad sísmica es consecuencia de la interacción entre la placa de Cocos y la placa Norteamericana. Es decir, la actividad sísmica en México es consecuencia de su propia configuración, según rescata Infobae, por lo que los terremotos vistos hasta ahora en el Cinturón de Fuego “no implican una cadena automática de terremotos entre países lejanos”. Un terremoto no se puede predecir.

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Terremotos en Colombia e Indonesia

En Colombia, rescatistas y voluntarios siguen avanzando este domingo en la remoción de escombros tras la destrucción provocada hace casi una semana por un potente terremoto, ya con escasas probabilidades de rescatar sobrevivientes.

El ruido de las retroexcavadoras, grúas y camiones retumba en las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 7,4 que el lunes pasado derribó miles de casas, edificios, hoteles y hospitales, de acuerdo con la AFP.

El oeste de Colombia y la región cafetera fueron las más golpeadas y a casi una semana de la tragedia las esperanzas de encontrar sobrevivientes se reducen.

En la ciudad de Cali, una pared de un edificio de cinco pisos que colapsó tras el sismo fue marcada por un rescatista con una “V” roja atravesada por una línea horizontal, señal que indica la finalización de las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes, pero rescatistas voluntarios se niegan a renunciar.

“A pesar de que nos han dicho que ya han pasado muchos días, nosotros seguimos buscando vida porque queremos seguir apostándole a la vida”, aseguró a la AFP el profesor Juan Carlos Tabares, de 58 años, que lidera junto a varios voluntarios el punto de rescate bautizado “Valentía”.

Hasta el momento se registran al menos un centenar de desaparecidos por el terremoto, aunque se considera que después de 72 horas caen drásticamente las posibilidades de supervivencia.

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En Indonesia, miles de evacuados aguardan ayuda el domingo en la isla de Flores, epicentro del un potente terremoto que mató a 53 personas, hirió a decenas y dañó centenares de casas y edificios el viernes en la tarde.

Unas 5.000 personas huyeron de sus casas tras el sismo de magnitud 7,7, seguido de 341 réplicas, indicó Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de gestión de desastres BNPB.

Numerosas personas en la zona quedaron sin electricidad ni telecomunicaciones, y al menos una ruta de acceso estaba inaccesible.

“Necesitamos comida, bebida, medicamentos y pañales para los niños”, comentó el domingo a la AFP Umri, un poblador de la aldea Nangahale en la costa norte de Flores.

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