Publicidad

Home

Política

De la Espriella ordena medidas por el terremoto: estos son los efectos | La Mesa Redonda

La Mesa Redonda de El Espectador le cuenta cómo avanza la atención del nuevo gobierno a la emergencia que desató el sismo del pasado lunes y que ya ha dejado cientos de muertos y heridos. En esta edición el análisis de los efectos políticos y sociales del terremoto que sacudió con más fuerza al occidente del país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
16 de agosto de 2026 - 05:30 p. m.
El presidente Abelardo de la Espriella realizó un recorrido por Chocó, Risaralda y Valle para evaluación del estado en las regiones luego de terremoto del 10 de agosto.
El presidente Abelardo de la Espriella realizó un recorrido por Chocó, Risaralda y Valle para evaluación del estado en las regiones luego de terremoto del 10 de agosto.
Foto: Presidencia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El pasado 10 de agosto, solo tres días después de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, un terremoto de magnitud 7,4 conmocionó al país y sobre todo el occidente del territorio quedó fuertemente golpeado por este desastre nacional. Hasta le momento van casi 300 muertos y una buena cantidad de personas permanecen desaparecidas.

Lea: Contralor electo y presidente De la Espriella se reunieron: posesión será el 27 de agosto

El presidente desplegó la estrategia para atender las necesidades que deja esta crisis humanitaria entre las que se ven afectaciones en las vías que conectan al país, fallas en la comunicación a nivel regional y más de 100.000 personas afectadas.

El vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, la primera dama, Ana Lucía Pineda y la llamada segunda dama, Tatiana Céspedes han liderado la estrategia junto a De la Espriella, en la que no han faltado discusiones por la polémica derivada del recibimiento de ayuda internacional.

Le recomendamos: De los símbolos a la ejecución: cómo De la Espriella tuvo que modificar su agenda

Este fue el análisis completo de La Mesa Redonda de El Espectador sobre el manejo de esta crisis que no termina.

Video Thumbnail

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

La Mesa Redonda

LMR

LaMesaRedonda

Mesa Redonda

De la Espriella

Terremoto

Crisis humanitaria

Tatiana Céspedes

Ana Lucia Pineda

José Manuel Restrepo

Abelardo de la Espriella

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.