De la Espriella ordena medidas por el terremoto: estos son los efectos | La Mesa Redonda

El presidente Abelardo de la Espriella realizó un recorrido por Chocó, Risaralda y Valle para evaluación del estado en las regiones luego de terremoto del 10 de agosto. Foto: Presidencia

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El pasado 10 de agosto, solo tres días después de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, un terremoto de magnitud 7,4 conmocionó al país y sobre todo el occidente del territorio quedó fuertemente golpeado por este desastre nacional. Hasta le momento van casi 300 muertos y una buena cantidad de personas permanecen desaparecidas.

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El presidente desplegó la estrategia para atender las necesidades que deja esta crisis humanitaria entre las que se ven afectaciones en las vías que conectan al país, fallas en la comunicación a nivel regional y más de 100.000 personas afectadas.

El vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, la primera dama, Ana Lucía Pineda y la llamada segunda dama, Tatiana Céspedes han liderado la estrategia junto a De la Espriella, en la que no han faltado discusiones por la polémica derivada del recibimiento de ayuda internacional.

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Este fue el análisis completo de La Mesa Redonda de El Espectador sobre el manejo de esta crisis que no termina.

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