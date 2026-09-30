Six Flags cierra definitivamente montaña rusa tras denuncias por daño cerebral

Se encuentra cerrada desde el 12 de julio luego de que en menos de una semana dos mujeres tuvieran que ser llevadas al hospital…

Inaugurada en 2002 con el nombre X, fue promocionada como la primera montaña rusa de "cuarta dimensión" del mundo. Fue relanzada seis años después como X2, con nuevos vagones y efectos especiales.

El parque Six Flags Magic Mountain, ubicado en el sur de California, anunció esta semana que su famosa montaña rusa X2 será clausurada, en medio de denuncias por daños cerebrales que habrían sido causados por la atracción.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Se encuentra cerrada desde el 12 de julio luego de que en menos de una semana dos mujeres tuvieran que ser llevadas al hospital tras bajarse de la atracción, que viajaba a 122 km/h, con asientos que giraban 360 grados.

De acuerdo con la Associated Press, hay al menos tres demandas, mientras que la compañía llegó recientemente a un acuerdo en otro litigio por homicidio culposo impulsado por la familia de una persona de 22 años que falleció tras subirse a la montaña rusa en 2022. Su dictamen médico decía que la muerte se debió a un traumatismo craneoencefálico contundente.

"Si bien X2 superó sistemáticamente numerosas pruebas de seguridad, hemos decidido cerrar la atracción porque creemos que es lo correcto", dijo el presidente del parque, Brian Oerding, en un comunicado.

The X2 rollercoaster, which is the subject of multiple lawsuits, has been shut down, the president of Six Flags Magic Mountain announced Tuesday.



Read more: https://t.co/kbbLiGcFFO pic.twitter.com/GreRMHusmW — ABC News (@ABC) September 29, 2026

Naomi Greer-Wilkinson, de 25 años, "se desplomó poco después de que terminara la atracción y se le diagnosticó una hemorragia cerebral masiva que requirió cirugía de urgencia. Permanece en estado vegetativo en el hospital, sin poder hablar ni moverse y conectada a un respirador. Su familia presentó una demanda contra Six Flags en su nombre", informa la AP.

Según sus apoderados, más de 100 personas han denunciado haber sufrido lesiones cerebrales a causa de la montaña rusa en los últimos dos años.

Por el historial de denuncias, la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California abrió una investigación, que sigue en curso.

Según la página web de Six Flags Magic Mountain, la montaña rusa X2 alcanza una velocidad máxima de 122 km/h (76 mph) y tiene una longitud total de 1100 metros (3610 pies). Los asientos giran 360 grados, por lo que el cuerpo da vueltas constantemente, y la atracción cuenta con dos giros en espiral: medios bucles que se convierten en caídas vertiginosas a mitad del recorrido.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com