California está a punto de convertirse en el primer estado de Estados Unidos en tomar medidas frente al “stealthing” (sigilosamente, en español), el término con el que se le conoce a la modalidad de algunos hombres de retirarse el condón en secreto durante la copulación sin el consentimiento de sus parejas.

Según una investigación publicada en el National Center for Biotechnology Information, el 12 % de las mujeres ha experimentado un episodio de extracción no consensuada del condón por parte de sus parejas.

Esta práctica peligrosa puede llevar a infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados, entre otras cosas. Sin embargo, los gobiernos han hecho poco para tipificarla como un delito. Entre tanto, las víctimas del stealthing se enfrentan al mismo dilema: no saben cómo llamar a este tipo de violencia en los tribunales. Si estuviera tipificado como una agresión sexual, sería más fácil para ellas presentar cargos.

“A pesar de la falta de reconocimiento legal, la práctica está muy extendida y es conocida: una subcomunidad en línea de los perpetradores ha identificado y apodado la práctica de quitarse los condones sin consentimiento durante las relaciones sexuales como “sigilo”, en una negación de la autonomía no muy diferente a la violación. No obstante, la ley guarda silencio ante lo que es una violencia generalizada”, escribió la abogada e investigadora Alexandra Brodksy de la Universidad de Yale, quien fue una de las primeras en ahondar en las repercusiones legales sobre este delito.

En su investigación sobre el tema, Brodsky encontró que hay foros en línea donde los hombres se jactan de haberse quitado el condón sin el consentimiento de su pareja.

“Todos los sobrevivientes experimentaron la extracción del condón como una violación degradante y desalentadora de un acuerdo sexual”, escribió Brodsky en su reporte.

La nueva legislación de California, que ya fue aprobada por la Asamblea Estatal y espera la firma del gobernador, Gavin Newsom, agregaría el stealthing a la definición civil sobre agresión sexual que rige sobre el estado. Esto permitirá que las víctimas puedan demandar a los perpetradores por daños. Sin embargo, la ley no convertirá a esta práctica en un delito que pueda resultar en una condena a prisión.

La asambleísta demócrata Cristina García, quien presentó el proyecto de ley, ya había intentado tomar medidas frente al stealthing en el pasado. En 2017, García presentó un proyecto para convertir en delito esta práctica, lo que permitía a los fiscales perseguir criminalmente a los perpetradores del “sigilo”, pero esta iniciativa no fue aprobada porque algunos analistas del Legislativo estatal consideraron en su momento que este era un “delito menor”. El argumento definitivo para tumbar el proyecto fue que sería difícil probar que un condón se retiró a propósito y no de manera accidental.

Por esa razón, García cambió el enfoque del proyecto y este año y buscó convertir al “sigilo” en una violación de los estatutos civiles del estado. Este es un gran adelanto para las víctimas.

“Esto realmente ayuda a las víctimas y les da una herramienta para responsabilizar a quienes las han violado. Muchas veces la cárcel no es necesariamente la respuesta, y no es algo que alguien que ha sido violado quiera ver como un resultado”, le dijo Chloe Neely, abogada de derechos de las víctimas en el Fierberg National Law Group, a The Washington Post.

