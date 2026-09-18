Stop ICE Alerts, la red que advierte sobre redadas migratorias en Estados Unidos

En Estados Unidos viven 47,8 millones de personas nacidas en el extranjero, 14,3 % de la población, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo. No todas tienen un estatus migratorio irregular: algunas…

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mantienen en alerta a las comunidades migrantes. En agosto, 50.925 personas fueron detenidas por agentes migratorios en todo el país, un promedio de 1.642 arrestos diarios, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

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En Estados Unidos viven 47,8 millones de personas nacidas en el extranjero, 14,3 % de la población, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo. No todas tienen un estatus migratorio irregular: algunas tienen procesos legales en curso, permisos para permanecer en el país o recursos pendientes. Aun así, las redadas han llevado a muchas personas a buscar formas de conocer con anticipación si hay actividad de ICE cerca de donde viven o trabajan.

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Una de esas herramientas es Stop ICE Alerts, una plataforma que envía mensajes de texto cuando recibe reportes sobre actividad de agentes de inmigración en una zona determinada. También permite consultar esos avisos en un mapa en línea.

«No requiere ninguna aplicación. Las alertas de emergencia para su zona se envían a su teléfono mediante mensajes de texto y también aparecen en su panel de control en línea», explica la plataforma en su página web.

Para registrarse, la persona debe proporcionar su número de teléfono, código postal, ciudad y estado. El correo electrónico es opcional. Luego puede elegir el radio, en millas, dentro del cual quiere recibir las alertas.

La dirección puede modificarse cuando sea necesario. Así, una persona que se traslade a otra ciudad o estado puede cambiar la zona desde la que quiere recibir los avisos.

Alertas confirmadas y reportes sin confirmar

Los usuarios pueden decidir qué tipo de información quieren recibir. Entre las opciones están los informes confirmados sobre ICE, los avistamientos de agentes, los reportes que todavía no han sido confirmados y el registro de incidentes anteriores.

También pueden enviar sus propios reportes.

Desde la página web, basta con pulsar el botón «Stop ICE» para informar sobre algún movimiento que estén observando. La plataforma también permite hacerlo por mensaje de texto: el usuario debe escribir «REPORT» y enviarlo al número (+1) 877-322-2299.

La opción funciona sin necesidad de instalar una aplicación, por lo que puede utilizarse desde un teléfono con funciones básicas de mensajería.

Los reportes aparecen además en un mapa en tiempo real. El color rojo identifica información que la plataforma considera confirmada, ya sea por otros usuarios o por su desarrollador, el amarillo corresponde a avistamientos de ICE y el negro a información relevante que todavía no ha sido confirmada.

En el mapa pueden aparecer avisos sobre agentes en calles, paradas de autobús y otros espacios públicos. En Detroit, por ejemplo, uno de los reportes indicaba que había un «oficial en servicio en el lugar, intentando interceptar a las personas y acorralarlas. Visto por última vez doblando hacia Beech Daly».

Estos reportes corresponden a las observaciones y experiencias de los usuarios de la plataforma, por lo que no implica que cada caso haya sido verificado de manera independiente.

Sin embargo, tal y como se explica en el sitio web, Stop ICE Alerts tiene una red que «colabora con patrullas comunitarias y grupos de respuesta rápida sobre el terreno para ayudar a las comunidades a conectar con recursos de su zona».

¿Qué pasa con los datos?

Para utilizar Stop ICE Alerts es necesario proporcionar un número de teléfono y una ubicación. La plataforma asegura que no recopila los datos GPS de sus usuarios.

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Según explica, las alertas se envían a partir de las distancias calculadas entre los códigos postales seleccionados, no de la ubicación exacta del teléfono.

Stop ICE Alerts también asegura que protege los datos mediante cifrado AES de 256 bits. El correo electrónico no es obligatorio y, si la persona decide proporcionarlo, la plataforma recomienda utilizar un servicio con cifrado de extremo a extremo, como Proton Mail.

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Para quienes buscan blindarse con una capa adicional de privacidad al recibir las alertas, recomienda utilizar una línea telefónica desechable (burner phone) a través de aplicaciones que ofrecen ese servicio y que pueden descargarse en App Store o Play Store, según el tipo de dispositivo que posea el usuario.

El proyecto también aclara que el servicio que ofrece no es ilegal y que sus usuarios tienen «el derecho constitucional de fotografiar, grabar en video y documentar la actividad de cualquier agencia del orden público en espacios públicos. Esto incluye a la policía, a los agentes federales y a quienes quiera que digan ser esos agentes de control migratorio que andan por ahí con máscaras».

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Un proyecto que empezó con Trump

Sherman Austin, informático y programador, creó Stop ICE Alerts. En declaraciones a la cadena Telemundo contó que la idea surgió en 2017, durante el primer gobierno de Donald Trump.

Austin comenzó entonces a trabajar en un prototipo de un sistema que pudiera avisar a las comunidades migrantes cuando ICE estuviera presente en sus alrededores, pero el proyecto no llegó a concretarse en ese momento, sino siete años después, en febrero de 2025, también bajo la administración del líder republicano.

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«Pensé en crear un sistema de alertas que notificara a la gente cuando ICE estuviera presente en su comunidad”, explicó Austin, quien también es un activista comunitario.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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