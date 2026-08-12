Terremoto en Colombia: ¿por qué los Topos de México aún no pueden trabajar en el rescate?

Un grupo de rescatistas mexicanos, de la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca, Foto: EFE - Chema Moya

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La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, de México, aún no ha podido ingresar a Colombia para apoyar las labores de rescate tras el terremoto de magnitud 7,4. Este grupo es diferente a los Topos Azteca, que ya se encuentran en el país. Los Topos Tlatelolco permanecen a la espera de la autorización del Gobierno nacional, que por ahora prioriza el trabajo de los equipos de rescate locales.

El Gobierno colombiano considera que, de momento, las capacidades nacionales son suficientes para atender la emergencia. De acuerdo con un comunicado de los Topos Tlatelolco, las autoridades estarían contemplando únicamente recibir asistencia de Estados Unidos, Ecuador y Chile.

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La organización señaló que ha mantenido contacto con Silvia Vallen, coordinadora nacional de Gestión de Riesgos de Colombia, para evaluar una eventual participación en las labores de atención. Sin embargo, los equipos mexicanos deberán esperar los resultados de una nueva Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN), que permitirá determinar si se requiere personal o equipos adicionales del exterior.

Según el sistema INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate) de Naciones Unidas, la soberanía del país afectado determina qué tipo de ayuda internacional acepta y bajo qué condiciones. Este principio ha sido invocado por el Gobierno colombiano para priorizar la respuesta de sus propios equipos frente al terremoto.

En este contexto, Colombia cuenta con 23 equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) acreditados para las labores de búsqueda y rescate. El Gobierno ha optado principalmente por solicitar insumos humanitarios, en lugar de personal extranjero especializado, pese a las ofertas de asistencia recibidas de distintos países.

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Entre las capacidades nacionales se encuentra el USAR COL-1, la unidad de máxima capacidad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), conformada por más de 160 especialistas y cuatro caninos y reconocida internacionalmente por Naciones Unidas.

Los Topos Tlatelolco, por su parte, aseguraron que respetan la decisión del Gobierno colombiano de priorizar a los equipos nacionales. Sin embargo, Carlos Cienfuegos, líder del equipo Topos USAR BREC, explicó a Infobae que los trámites burocráticos entre Venezuela y Colombia también han dificultado su salida de ese país.

Cienfuegos se encontraba atendiendo la emergencia provocada por los terremotos en La Guaira y cuestionó los requisitos exigidos por las autoridades venezolanas para abordar un vuelo humanitario con destino a Colombia. “No conozco a nadie que viaje con currículum para ayudar en una emergencia”, afirmó en declaraciones a Infoabe.

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La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco reiteró que ya puso a disposición de las autoridades colombianas su capacidad técnica y humanitaria. No obstante, el despliegue de sus equipos dependerá de los resultados de una nueva EDAN y de que el Gobierno determine que se necesita y autorice el ingreso de asistencia internacional.

A pesar de esto, la Cancillería de Colombia informó que este miércoles llegará a Pereira el primer envío de ayuda humanitaria proveniente de México, con 19,5 toneladas de despensas destinadas a las personas afectadas por el terremoto. El Gobierno colombiano señaló que se esperan nuevos vuelos de asistencia en los próximos días y agradeció al pueblo mexicano y a la presidenta Claudia Sheinbaum por su solidaridad.

Dos brigadas mexicanas, dos situaciones distintas

Actualmente hay al menos dos brigadas mexicanas de rescate que se encuentran en situaciones diferentes para brindar ayuda a Colombia. Por un lado, los Topos Azteca, liderados por Héctor Méndez, se movilizaron este martes desde Venezuela hacia Colombia. El grupo venía de trabajar durante más de 30 días en las labores de búsqueda tras el sismo registrado en La Guaira el pasado 24 de junio y ya se encuentra en Cali, sin embargo, estos tampoco cuentan con autorización para labores de rescate.

Por otro lado, los Topos Tlatelolco permanecen a la espera de autorización. Según su comunicado, su oferta de apoyo técnico y humanitario ya fue presentada formalmente ante las autoridades colombianas, pero su activación depende de una nueva EDAN que determine la necesidad de asistencia internacional y autorice su ingreso.

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