Gobierno reafirma declaratoria de emergencia y canaliza ayudas internacionales por terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella desde el PMU en Manizales. A su lado, Nicolás Arenas (jefe de despacho), Ana Lucía Pineda (primera dama), Rodrigo Lara (ministro del Interior), Jorge Rojas (alcalde de Manizales) y Tatiana Céspedes (esposa del vicepresidente José Manuel Restrepo). Foto: Archivo Particular

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Todo el Gobierno nacional se está movilizando para atender la emergencia causada por el terremoto de 7,4 que ocurrió este lunes y dejó a Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas con graves afectaciones. El presidente Abelardo de la Espriella reafirmó la intención del Ejecutivo de declarar situación de desastre nacional y sus funcionarios ampliaron la información sobre las ayudas a nivel internacional.

En su última parada en el recorrido por las zonas afectadas, el mandatario anunció que establecerán, junto al Ministerio de Educación, un plan de choque para que se implemente el mecanismo de educación virtual ante los daños en infraestructura educativa en Armenia. Además, precisó que la declaratoria de emergencia nacional permitirá “hacer y realizar ciertas actuaciones para contener la tragedia”.

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Por el momento, no se conoce el decreto base con el que el Gobierno podrá redirigir recursos para atender la crisis, pero se espera que se publicado en las próximas horas. De acuerdo con el último reporte de Asocapitales, a la fecha hay 190 personas fallecidas, 1.679 heridas y 243 estructuras colapsadas en ciudades capitales. Las ciudades de Cali (Valle del Cauca), Pereira (Risaralda), Quibdó (Chocó), Manizales (Caldas) y Armenia (Quindío) siguen en alerta roja.

El vicepresidente José Manuel Restrepo informó que se han recibido propuestas de la comunidad internacional que suman USD 1.300 millones para cooperación. Suecia, Turquía, México, Estados Unidos, El Salvador, Japón, Ecuador, Brasil, Suiza y Suecia, entre otros, han manifestado su disposición a acompañar al país con equipos internacionales de apoyo para la tragedia y con ayudas humanitarias.

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“Solamente los Estados Unidos nos ha señalado el apoyo de casi USD 16 millones”, afirmó.

Tanto el segundo al mando en el gobierno de De la Espriella como el canciller, Omar Bula, han estado al frente de la recepción de la cooperación internacional. El ministro de Exteriores lidera un PMU “a través del cual solicitó, el 10 de agosto, a todo el cuerpo diplomático acreditado en Colombia la ayuda de los organismos competentes de cada gobierno a la mayor brevedad posible”.

Bula también respondió a las críticas frente a las solicitudes de ayuda que no han llegado a los organismos internacionales. El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, solicitó en las últimas horas conocer “el nombre del funcionario y su enlace oficial para coordinar la asistencia internacional”; por su lado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que el gobierno De la Espriella “ha solicitado ayuda humanitaria únicamente en forma de insumos para atender a las familias afectadas por el terremoto”: “Nos han informado que sus equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que, en este momento, no requieren apoyo de personal”.

Según explicó el Minexteriores, se solicitó a la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) un apoyo metodológico en el terreno para medir “el nivel de afectación del desastre”. Una vez consolidades las necesidades específicas, “la Cancillería remitirá a la comunidad internacional un listado detallado de las necesidades puntuales identificadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con el fin de facilitar la coordinación y canalización del apoyo requerido”.

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“El Ministerio trabaja en conjunto con la coordinadora residente de la ONU, las agencias, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones socias del Equipo Humanitario País (EHP) para canalizar el análisis de necesidades y la respuesta. La entidad acudió al apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) para coordinar la respuesta de emergencia para salvar vidas y proteger a las personas en las crisis”, informó la Cancillería.

Se espera que una delegación del Gobierno se reúna este miércoles con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, para coordinar las ayudas de ese país para el terremoto. Además, en las próximas horas, el presidente De la Espriella posesionará a su director de la Ungrd, Santiago Tamayo, para que asuma el liderazgo del despliegue nacional frente a la crisis.

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