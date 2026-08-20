Terremoto en Perú: sismo de 7,2 deja daños en viviendas y dos personas heridas

Luis Enrique Vásquez, jefe de Indeci, monitorea los efectos del terremoto de magnitud 7,2 en Ayacucho, Perú. Foto: EFE - @indeciperu

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de Perú entregó un primer balance sobre las afectaciones provocadas por el sismo de magnitud 7,2 registrado este jueves en la región de Ayacucho. El reporte, presentado por su jefe, el general Luis Vásquez, contiene información preliminar sobre daños en viviendas, establecimientos de salud y personas heridas.

Las autoridades también reportaron la interrupción del servicio de energía eléctrica en la provincia de Nazca, en la región de Ica, como consecuencia del movimiento telúrico. El corte afectó a unos 6.000 usuarios.

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El sismo tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, Ayacucho, y se registró a una profundidad de 108 kilómetros. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) precisó que el movimiento ocurrió a la 1:00 p. m., hora local, y alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora.

El movimiento fue percibido con distinta intensidad en varias zonas del sur y centro del país, entre ellas Ayacucho, Ica, Arequipa, Apurímac y Lima. En varios distritos de la provincia de Parinacochas, el sismo fue reportado como fuerte.

En el distrito de Pullo, ubicado en la provincia de Parinacochas, se reportaron daños en 12 viviendas y en un puesto de salud. En Puquio, también en Ayacucho, ocho viviendas resultaron afectadas y presentan grietas.

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Mientras tanto, en Coracora, capital de la provincia de Parinacochas, dos personas resultaron heridas durante la evacuación. De acuerdo con Vásquez, ambas se encuentran fuera de peligro y presentan lesiones leves, luego de sufrir caídas mientras abandonaban los inmuebles.

El balance de daños continúa en evaluación y podría actualizarse durante las próximas horas, a medida que las autoridades locales y los equipos de emergencia inspeccionen las zonas afectadas.

Por la profundidad del movimiento, las autoridades no activaron una alerta de tsunami. El evento tampoco ha dejado, hasta el momento, reportes de víctimas mortales.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Por ello, las autoridades mantienen el monitoreo ante la posibilidad de nuevas réplicas y recomiendan a la población conservar la calma y mantenerse atenta a los canales oficiales.

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