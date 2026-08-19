Deuda de EE. UU. supera por primera vez los USD 40 billones

Una pantalla electrónica muestra la deuda nacional en Washington D. C., el 19 de agosto de 2026. La deuda nacional de Estados Unidos superó el récord de 40 billones de dólares. Foto: AFP - MANDEL NGAN

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La deuda pública estadounidense superó por primera vez los USD 40 billones, según datos publicados el miércoles por el Departamento del Tesoro, en un contexto de aumento de las tasas de los bonos soberanos.

Tras la última emisión del martes, la deuda del Tesoro estadounidense asciende ahora a USD 40,047 billones, debido al incremento tanto de la deuda vinculada a la salud y la seguridad social como de los intereses pagados por el país.

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La cifra contrasta con un pronóstico anterior de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que preveía que el endeudamiento total alcanzaría los USD 39,4 billones para el final del año fiscal 2026, al finalizar setiembre.

Los costos de endeudamiento se han disparado para Estados Unidos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo subieron el martes hasta su nivel más alto desde 2007, reflejo de una presión creciente sobre los precios debido a la guerra en Oriente Medio y de la inquietud por el déficit fiscal.

El incremento obliga al gobierno estadounidense a refinanciar deuda a las tasas más altas desde antes de la crisis financiera global de 2008.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos intervino a primera hora del miércoles para estabilizar el mercado de bonos a largo plazo, e hizo bajar los rendimientos.

El gobierno federal opera con déficit y pide dinero prestado para cubrir la brecha.

Pero “se sabe desde hace tiempo que el gobierno de Estados Unidos va por una trayectoria bastante insostenible en materia de déficits”, señaló Jessica Riedl, especialista en presupuesto e impuestos en la Brookings Institution.

“En los últimos años, Estados Unidos ha pasado a registrar déficits de aproximadamente USD 2 billones, incluso en tiempos de paz y prosperidad”, añadió.

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