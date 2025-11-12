Trump presiona por no publicar los archivos Epstein mientras se espera una votación clave

Se acaban de revelar documentos en los que el propio Epstein escribió que Trump estaba al tanto de los abusos y que el ahora presidente habría pasado “horas” con una de sus víctimas. Foto: EFE - GRAIG HUDSON / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ejerció presión sobre las dos legisladoras republicanas que están a favor de que se publiquen íntegramente los archivos del pederasta Jeffrey Epstein, según informaron varios medios este miércoles. Sin embargo, la llegada de una nueva representante demócrata al hemiciclo hizo posible que se firmara una petición que debe forzar a una votación sobre dicho tema.

Unos miembros de la administración de Trump, entre ellos la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se reunieron con la legisladora republicana de Colorado, Lauren Boebert, para intentar que retire su apoyo a la propuesta sobre el caso Epstein, de acuerdo con CNN.

Por otro lado, el mandatario llamó a la congresista republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, con la misma intención, según The Hill, que indicó que ambas partes se han cruzado llamadas sin llegar a hablar de momento.

Las dos han dado su apoyo a la Ley de Transparencia sobre los Archivos de Epstein, que le exige al Departamento de Justicia que haga públicos todos los materiales relacionados con la investigación y el enjuiciamiento del acusado de tráfico sexual.

Con el retorno a sesión de la cámara baja para votar la prórroga presupuestaria para reabrir el gobierno, el líder del hemiciclo, el republicano Mike Johnson, juramentó a Adelita Grijalva, demócrata de Arizona, elegida el pasado 23 de septiembre en una consulta extraordinaria para suceder a su padre.

Ella aportó la firma final que se necesitaba para forzar una votación en la Cámara de Representantes sobre la publicación de los archivos Epstein. En su discurso de posesión, la legisladora aseguró que “la mayoría de este cuerpo ha fracasado en exigir responsabilidades al gobierno de Trump”.

Su firma, la número 218 de la petición, puso en marcha el proceso para una votación que, según se prevé, tendrá lugar a principios de diciembre, incluso antes, sobre un asunto que ha provocado una profunda división entre los republicanos. Aunque pase, no hay garantías de que tenga el mismo futuro en el Senado, y menos en el Despacho Oval. Aun así, Trump emprendió la campaña de presión.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, preguntada por las presiones del mandatario, se negó a dar detalles de la reunión con Boebert, aunque con su respuesta confirmó que sí se llevó a cabo.

“¿No demuestra eso el nivel de transparencia cuando estamos dispuestos a sentarnos con los miembros del Congreso y abordar sus preocupaciones?”, dijo la funcionaria, quien añadió que no daría detalles sobre “las conversaciones que tuvieron lugar en la Sala de Crisis” de la Casa Blanca.

Todo eso ocurrió luego de que los demócratas revelaron nuevos documentos en los que el propio Epstein, a través de correos, escribió que Trump estaba al tanto de los abusos y que el ahora presidente habría pasado “horas” con una de sus víctimas.

