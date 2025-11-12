Logo El Espectador
Mundo
América

La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó el plan para reabrir el gobierno

El hemiciclo le dio el visto bueno al plan de gastos, poniendo fin al cierre del gobierno más largo en la historia del país. Se está a la espera de la firma del presidente Donald Trump.

Redacción Mundo
13 de noviembre de 2025 - 01:42 a. m.
Vista del Capitolio de Estados Unidos, ubicado en la ciudad de Washington.
Vista del Capitolio de Estados Unidos, ubicado en la ciudad de Washington.
Foto: EFE - WILL OLIVER
Con un estrecho margen de votación, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el plan para reabrir el gobierno, tras un cierre récord en la historia del país. Con 222 votos a favor y 209 en contra, el hemiciclo le dio el visto bueno al paquete de gastos. Se espera que el presidente Donald Trump firme esta misma noche la ley, luego de una cena con los banqueros de Wall Street.

Seis demócratas se unieron a los republicanos para aprobar el proyecto de ley. Solo dos conservadores votaron en contra: los representantes Thomas Massie, de Kentucky, y Greg Steube, de Florida. Esta votación se logró pocos días después de que ocho demócratas dentro del Senado se distanciaran de la directriz del partido y se unieran a los republicanos en el sufragio que se dio a inicios de la semana.

El debate de este miércoles sobre la medida fue intenso, ya que muchos demócratas expresaron su furia porque el acuerdo negociado no logró extender los subsidios sanitarios que están a punto de expirar. De hecho, cuando al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se le preguntó si garantizaría una votación sobre una prórroga de eso, se le escuchó decir: “Los republicanos exigirían muchas reformas antes de que algo así sea posible”.

Lo recientemente aprobado incluye un paquete de gastos que financiaría al gobierno hasta enero, así como tres proyectos de ley de gastos separados para cubrir programas relacionados con la agricultura, la construcción militar, los veteranos y las agencias legislativas durante la mayor parte de 2026. Además, se revertirían los despidos de trabajadores federales realizados durante el cierre del gobierno y se garantizaría el pago retroactivo para aquellos que han sido suspendidos temporalmente.

Por Redacción Mundo

