Tragedia en Argentina: un muerto y ocho heridos tras tiroteo en una escuela

Foto de referencia. Agentes de policía argentinos investigan el tiroteo en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe. Foto: EFE - Luciano González

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Un adolescente de 15 años desató el pánico este lunes en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, Santa Fe (Argentina), al abrir fuego contra sus compañeros durante una ceremonia de izamiento de la bandera.

El ataque dejó como saldo un estudiante de 13 años fallecido y al menos ocho heridos, según confirmaron fuentes oficiales y reportes de la agencia AFP. El agresor, que ocultaba una escopeta en una funda de guitarra, fue detenido tras ser reducido por personal del establecimiento.

El ataque ocurrió cerca de las 07:15 (hora local), cuando el adolescente salió de los baños y comenzó a disparar en el patio interno. Mientras la mayoría de los alumnos se preparaba para iniciar la jornada, el joven efectuó entre cuatro y cinco disparos, impactando fatalmente a un menor de primer año y provocando una estampida generalizada en la institución.

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El caos en el patio: “Empezó a disparar por disparar”

Testigos presenciales describieron una escena de terror absoluto. Priscila, una alumna de la institución, relató a Radio Con Vos que el agresor salió del baño con el arma y, ante los gritos de advertencia de otros estudiantes, comenzó a tirar al aire y contra el grupo mientras todos corrían para ponerse a salvo.

“Subí y cuando iba justo a bajar vieron unos alumnos que un chico salió del baño con un arma y empezaron a gritar. Y empezó a disparar por disparar al aire y todos salimos corriendo”, relató la estudiante a la emisora local.

De los ocho heridos reportados, seis fueron atendidos en el hospital local por lesiones superficiales sufridas durante la huida y se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, otros dos estudiantes fueron conducidos al Hospital Regional de Rafaela. Uno de ellos ingresó en estado grave tras ser alcanzado por los perdigones, aunque actualmente se encuentra estable tras ser intervenido.

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Conmoción en Argentina

El secretario de Gobierno de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, confirmó que la situación fue controlada gracias a un asistente escolar que logró quitarle la escopeta al atacante.

El funcionario destacó la sorpresa de la comunidad educativa, ya que los docentes describían al agresor como un “buen alumno”. El hecho ha generado una fuerte conmoción en Argentina, un país poco habituado a este tipo de tiroteos escolares.

“Lamentablemente murió un joven menor de edad, que tendría 13 años, producto de un disparo de arma de fuego dentro del establecimiento educativo”, señaló Muñoz al canal TN.

Como consecuencia del ataque, el gobierno provincial suspendió las clases en todos los niveles y envió a los alumnos a sus hogares. Mientras se investiga si el ataque fue planificado o al azar, la zona permanece acordonada por las fuerzas de seguridad y la Fiscalía local, que busca esclarecer cómo el menor tuvo acceso al arma de fuego.

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