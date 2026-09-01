Tiroteo en Times Square: Policía de Nueva York abate a mujer que apuñaló a dos personas

La Policía de Nueva York asegura la zona donde un tiroteo en el que estuvo involucrado un agente dejó a una persona muerta cerca de Times Square, en Nueva York, el 31 de agosto de 2026. Foto: AFP - ANGELA WEISS

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La Policía de Nueva York disparó este lunes en la turística plaza de Times Square a una mujer que apuñaló a dos personas y las dejó heridas de gravedad, según medios locales.

La atacante, que aparentemente tenía problemas de salud mental, y las dos víctimas han sido trasladadas a un hospital con heridas mortales, indica el canal ABC7, que cita fuentes policiales.

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Las autoridades investigan el incidente, que inicialmente fue reportado como un robo armado pero ahora apunta a que fue aleatorio y relacionado con la salud mental de la atacante.

El suceso tuvo lugar en pleno Times Square, cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, una zona habitualmente concurrida de turistas, y que fue cerrada al público temporalmente.

Las víctimas son un hombre y una mujer, pero las autoridades no han dado más datos sobre ellos.

Según se observa en videos de testigos publicados en X, la atacante se acercó blandiendo dos cuchillos a un grupo de agentes que le ordenaban soltar las armas, tras lo que le dispararon.

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Un testigo dijo al canal Pix11 que la mujer recibió primero una descarga de una pistola taser y, después de amenazar a los agentes, dos disparos.

La atacante iba vestida de manera informal, con pantalones tejanos, una camiseta rosa y un bolso cruzado, según se observa en los videos.

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