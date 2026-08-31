Trump busca bajar la gasolina en plena guerra con Irán y acuerdos con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para ofrecer unas declaraciones durante un acto sobre educación en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington D. C. Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá el martes con representantes del sector de refinación de petróleo en plena guerra con Irán, y tras anunciar un acuerdo para adueñarse de parte de las reservas de hidrocarburos de Venezuela, informó la Casa Blanca.

El precio del combustible en Estados Unidos se mantiene bajo tensión ante los reiterados incidentes militares con Irán y la confusa situación en el estrecho de Ormuz, el paso clave para una quinta parte de la producción petrolífera mundial.

Le recomendamos: El giro petrolero de Venezuela: qué gana y qué pierde con el acuerdo con EE. UU.

Trump anunció el pasado viernes un acuerdo para una enorme participación estadounidense en las reservas de petróleo de Venezuela, cuyo líder Nicolás Maduro fue derrocado por fuerzas estadounidenses en enero.

Los republicanos temen que los votantes los castiguen en las cruciales elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, después de que los altos precios de la gasolina hayan elevado drásticamente el costo de vida.

“El presidente se reunirá con líderes del sector para colaborar en las mejores formas de aumentar la capacidad de refinación, liberar aún más el dominio energético estadounidense a lo largo de toda la cadena de suministro y reducir los precios para el pueblo estadounidense”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en un comunicado enviado a la AFP el lunes.

Las conversaciones son “especialmente oportunas ahora que incrementamos el flujo de crudo venezolano hacia las refinerías estadounidenses”, dijo por separado un responsable de la Casa Blanca.

Le podría interesar: Nicolás Maduro publica sus primeras fotos desde prisión: así luce tras ocho meses detenido

La Casa Blanca no publicó una lista de las compañías que asistirán a la reunión del martes, pero señaló que incluirá una “mezcla de pequeñas, medianas y grandes refinerías y distribuidoras”.

Trump dijo el viernes que el acuerdo, que calificó como el más grande de la historia, otorgaría a Estados Unidos el control mayoritario de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.

Venezuela posee las mayores reservas probadas del mundo. El gobierno de Delcy Rodríguez ha operado bajo una intensa presión y estrecha vigilancia por parte de la administración Trump desde que Estados Unidos derrocó y capturó al gobernante de largo tiempo Maduro.

También puede leer: Control de barriles: Trump anunció “el mayor acuerdo petrolero de la historia” con Venezuela

Trump espera que el petróleo venezolano pueda compensar la interrupción causada al suministro mundial de crudo por la guerra con Irán que lanzó junto con Israel hace seis meses.

Estados Unidos e Irán intercambiaron fuego el domingo por primera vez en un mes en medio del estancamiento del conflicto.

Irán asegura que mantiene cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, desmentido repetidamente por Trump, que a su vez asegura que aplica en un contrabloqueo naval total contra Irán.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com