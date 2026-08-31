Trump difunde video de IA que muestra la destrucción de una isla petrolera iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, encabeza un anuncio sobre asequibilidad de la atención médica en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 31 de agosto de 2026. Foto: EFE - Annabelle Gordon / POOL

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llevado la confrontación con Irán también al escenario digital. Este lunes 31 de agosto, el mandatario volvió a compartir en sus redes sociales un video generado con inteligencia artificial que simulaba la destrucción de la isla iraní de Jarg, uno de los principales centros de exportación petrolera del país. El ataque mostrado en las imágenes, sin embargo, no ocurrió.

El video muestra, desde la perspectiva de una aeronave, una serie de explosiones que impactan instalaciones petroleras en la isla. En la secuencia se observa cómo un tanque de almacenamiento y un buque cargado de crudo estallan tras lo que aparenta ser un bombardeo. Trump difundió las imágenes con el mensaje: “¡La isla de Jarg siendo hecha añicos! Presidente DJT”.

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La publicación apareció pocas horas después de que Estados Unidos ejecutara su primer ataque contra objetivos iraníes en aproximadamente un mes. La ofensiva tuvo como blanco la isla de Larak, ubicada en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán volvieron a enfrentarse militarmente con ataques cruzados que reavivaron las tensiones en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo. Se trata del primer intercambio directo de ataques entre ambos países desde julio.

La nueva escalada comenzó con una operación estadounidense contra la isla de Larak, en el sureste de Irán. Washington aseguró que su objetivo eran instalaciones vinculadas con el despliegue de minas marítimas y defendió la acción como un ataque “limitado y preciso” para proteger a los buques comerciales y mantener abierto el tránsito por el estrecho.

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Desde Teherán, el presidente Masoud Pezeshkian afirmó que Irán no busca iniciar una guerra, pero advirtió que el país responderá a las acciones de Estados Unidos y que no permanecerá pasivo ante nuevos ataques.

No es la primera vez que Trump recurre a imágenes y contenido generado con inteligencia artificial como parte de su estrategia de presión contra Irán. Desde mayo de 2026, el mandatario ha difundido en al menos cinco ocasiones representaciones ficticias de ataques y operaciones militares, convirtiendo las redes sociales en otro escenario de la confrontación.

El 9 de mayo, por ejemplo, publicó una imagen que mostraba supuestamente 159 buques iraníes hundidos y comparaba las administraciones de Barack Obama y Joe Biden con la suya. Tres días después, compartió otras imágenes en las que aparentaban ser atacados aviones y lanchas militares iraníes. En julio, volvió a utilizar este recurso con una serie de videos e imágenes que simulaban la captura de un petrolero iraní y un ataque contra la terminal petrolera de Jarg.

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Estos contenidos no solo buscan mostrar una capacidad militar, sino también proyectar una imagen de poder y mantener la presión sobre Teherán sin que las acciones representadas hayan ocurrido necesariamente en la realidad. El video difundido este 31 de agosto se suma así a una estrategia de guerra psicológica y propagandística en la que Trump utiliza la inteligencia artificial para representar escenarios de confrontación y reforzar su mensaje político frente a Irán.

Seis meses después del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el conflicto sigue sin una salida clara. Las conversaciones de paz permanecen pausadas, mientras Washington combina la presión militar con nuevas medidas económicas para debilitar a Teherán y mantener la presión sobre el régimen iraní. La reaparición de ataques y el uso de herramientas como la inteligencia artificial muestran que, lejos de cerrarse, la confrontación continúa trasladándose a nuevos escenarios.

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