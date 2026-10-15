Tiroteo en una escuela de Oregon (EE. UU.) deja varios heridos y al atacante muerto

Un tiroteo en una escuela primaria de Bend, Oregon, dejó varios lesionados, entre ellos algunos niños. El tirador murió, según informes de la policía. Padres y vecinos se reunieron al frente de la institución educativa a la espera de noticias sobre la situación. Hubo un amplio despliegue policial y de servicios de emergencia, incluyendo patrullas, ambulancias y un camión de bomberos, se lee en el medio CNN. Medios locales han reportado tres niños y un adulto fallecidos.

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"No tenemos confirmación todavía sobre quién le disparó al sospechoso. Pudo haber sido un transeúnte. En este momento tenemos múltiples víctimas", dijo Sheila Miller, portavoz del departamento de policía, en una conferencia de prensa. Lo que se sabe hasta el momento es que el atacante ya había sido abatido dentro de la escuela cuando la policía llegó hasta allí. Al menos dos personas fueron trasladadas al hospital. Tanto CNN como CBS News reportaron que tres niños y un adulto murieron en el tiroteo, citando fuentes anónimas de las fuerzas del orden. Las autoridades no han confirmado de momento esta información, se lee en la agencia AFP.

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Las autoridades recibieron un aviso alrededor de la 1:00 p. m., hora local, por una persona que disparaba contra un automóvil. Minutos después, comenzaron a recibir más llamadas al servicio de emergencias que alertaban de un tiroteo activo en una escuela primaria. La gobernadora del estado, Tina Kotek, indicó en un mensaje en su cuenta de Facebook que se encuentra monitoreando la situación y agradeció la rápida respuesta de las autoridades.

Según datos de Gun Violence Archive, citados por la agencia EFE, Estados Unidos ha presenciado más de 350 tiroteos masivos en lo que va del año. Uno de los más recientes tuvo lugar el pasado sábado: al menos ocho personas murieron, dos de ellas niños, después de que un tirador abriera fuego en la localidad de Erie, en el norte del estado de Pensilvania, antes de quitarse la vida.

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