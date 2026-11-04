Todas las "primeras veces" de las elecciones en EE. UU. y lo que debe observar Colombia

Hemos vivido una noche histórica y un punto de inflexión en la actualidad política de Estados Unidos. Bien podríamos empezar hablando de una jornada de primeras veces tras los resultados de las elecciones de medio término, que todavía se siguen decantando: el primer senador musulmán o el primer hombre abiertamente gay en el Senado, ambos demócratas. Sin duda, la bancada ganadora recuperó el control de ambas cámaras del Congreso (Cámara de Representantes y Senado), lo que plantea un panorama incierto para los dos años de gobierno que le quedan…

Hemos vivido una noche histórica y un punto de inflexión en la actualidad política de Estados Unidos. Bien podríamos empezar hablando de una jornada de primeras veces tras los resultados de las elecciones de medio término, que todavía se siguen decantando: el primer senador musulmán o el primer hombre abiertamente gay en el Senado, ambos demócratas. Sin duda, la bancada ganadora recuperó el control de ambas cámaras del Congreso (Cámara de Representantes y Senado), lo que plantea un panorama incierto para los dos años de gobierno que le quedan a Donald Trump.

Y es que no solo fueron un musulmán, Abdul El Sayed (senador por Michigan), y un hombre gay, Chris Pappas (senador por New Hampshire), quienes protagonizaron estas primeras veces. En total, contamos más de 21 hitos de este tipo, desde el Congreso hasta cargos estatales de menor rango, relacionados con minorías hispanas y afroamericanas, así como con mujeres trans electas y legisladores abiertamente gays. De esas, 13 corresponden a mujeres elegidas por primera vez para sus respectivos cargos, a falta de que se resuelva la contienda por el escaño del Senado en Alaska, donde la demócrata Mary Peltola podría sumarse a la lista.

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Solo por mencionar otros nombres relevantes: Peggy Flanagan (demócrata, por Minnesota), primera mujer indígena en el Senado; Keisha Lance Bottoms (demócrata, por Georgia), primera gobernadora afroamericana de Estados Unidos; Deb Haaland (demócrata, por Nuevo México), primera gobernadora indígena; Byron Donalds (republicano, por Florida), primer gobernador afroamericano del estado; David Crowley (demócrata, por Wisconsin), primer gobernador afroamericano del estado; Xavier Becerra (demócrata, por California), primer latino elegido gobernador del estado desde 1875; y Gina Hinojosa (demócrata, por Texas), primera mujer latina en gobernar ese estado.

Pérdidas importantes de los republicanos

Becerra e Hinojosa son claros ejemplos de algunos de los factores que marcaron estos resultados. Ambos son descendientes de inmigrantes mexicanos y ganaron las gobernaciones de dos estados, California y Texas, donde, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, para 2024 los latinos representaban el 40,8 % y el 40,3 % de la población, respectivamente. También son dos estados fronterizos en los que las políticas antimigratorias de Trump han sido más implacables desde enero de 2025.

Es más, uno de los grandes perdedores en Texas es el gobernador republicano Greg Abbott, quien perdió la reelección frente a Hinojosa. Abbott apoyó vehementemente la campaña antimigratoria y sirvió de heraldo antes de que Trump fuera reelegido, con medidas como el alambrado de partes de la frontera y sus enfrentamientos con el gobierno del entonces presidente Joe Biden.

Para terminar de ejemplificar la derrota republicana en Texas, James Talarico fue elegido senador. La última vez que Texas eligió a un demócrata para el Senado fue en 1988, cuando reelegió a Lloyd Bentsen. Han pasado 38 años desde entonces.

Afirmar que las victorias en estos dos estados son producto de las políticas migratorias de Trump sería reducir demasiado el análisis. Tanto Texas como California viven otros fenómenos, como la inflación o el descontento con la participación directa de la Casa Blanca en una guerra con Irán que parece estar en un punto muerto. Según encuestas citadas por Reuters, la mitad de los encuestados dijo que veía las elecciones como una oportunidad para expresar su rechazo a Trump, mientras que tres cuartas partes manifestaron estar enojadas o insatisfechas con el rumbo del país.

Colombia, atenta

Todo hay que decirlo: el partido de gobierno no lo perdió absolutamente todo. Si bien a Texas se sumaron estados clave en el Senado, como Ohio, Georgia y Carolina del Sur, otros, como Florida, se mantienen como el último bastión de los republicanos. Ashley Moody logró retener el escaño que ocupó Marco Rubio antes de ser nombrado secretario de Estado, y María Elvira Salazar hizo lo propio en la Cámara de Representantes, aunque pasó de obtener más de 20 puntos de ventaja en 2024 a poco más del 0,5 % (unos 1.200 votos). En términos generales, las mayorías republicanas se mantuvieron en Florida, pero el caso de Salazar es, cuanto menos, un síntoma de que el estado no es un territorio de victorias aseguradas.

Vale la pena recordar que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, rompió la tradición de equilibrio bipartidista en Estados Unidos al respaldar abiertamente, mediante un video, a la representante Salazar. Según el periodista Daniel Coronell, la familia Gilinski aportó cerca de USD 92.600 a su campaña, mientras que la familia Daes, propietaria de Tecnoglass, contribuyó con más de USD 100.000. Salazar preside actualmente el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes.

Por su apoyo a Salazar, De la Espriella recibió un llamado de atención de Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. Meeks, quien también fue reelegido ayer, le dijo a este diario que, aunque ayudará a sacar adelante la aprobación de los más de USD 1.000 millones que Marco Rubio prometió para Colombia, vigilará que “una cantidad suficiente de esos dólares llegue a las zonas afectadas (por el terremoto), junto con los 25 millones que había asignado previamente específicamente para Chocó, el Pacífico y las islas”. Su reelección deja en evidencia la importancia de mantener una buena relación con ambos partidos. Se vienen meses interesantes antes de que termine de sesionar el Congreso y cambie el panorama.

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