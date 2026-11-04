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Todas las "primeras veces" de las elecciones en EE. UU. y lo que debe observar Colombia

La derrota republicana en Texas, la estrecha votación de María Elvira Salazar en Florida y la recuperación demócrata del Congreso dejan lecciones para Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella respaldó abiertamente a Salazar, pero la reelección de Gregory Meeks recuerda que Bogotá tendrá que conservar sus canales con ambos partidos en Washington.

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Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
DETROIT (United States), 04/11/2026.- US Senator-elect Abdul El-Sayed (R) thanks his wife, Sarah Jukaku (L), during Michigan Democrats' election night watch party in Detroit, Michigan, USA, 04 November 2026. The 2026 midterm elections will determine congressional control and shape the final two years of President Donald Trump's term (Elecciones) EFE/EPA/SARAH YENESEL
El senador electo de Estados Unidos, Abdul El-Sayed (derecha), agradece a su esposa, Sarah Jukaku (izquierda), durante la fiesta de la noche electoral de los demócratas de Michigan en Detroit, Michigan.
Foto: EFE - SARAH YENESEL

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Hemos vivido una noche histórica y un punto de inflexión en la actualidad política de Estados Unidos. Bien podríamos empezar hablando de una jornada de primeras veces tras los resultados de las elecciones de medio término, que todavía se siguen decantando: el primer senador musulmán o el primer hombre abiertamente gay en el Senado, ambos demócratas. Sin duda, la bancada ganadora recuperó el control de ambas cámaras del Congreso (Cámara de Representantes y Senado), lo que plantea un panorama incierto para los dos años de gobierno que le quedan…

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior. HugoCaroJ hcaro@elespectador.com
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Comentarios
  • Enrrique(25171)Hace 2 minutos
    Ahora si se activará el "abanico" de alias "Boliche". Dumi-tiger alias "Lawyerganster " , ya tu SAAB… es !
  • Carlosé Mejía(19865)Hace 11 minutos
    Quienes soñamos que en pocos años las estructuras económicas, sociales y políticas del mundo se transformarían porque la humanidad había alcanzado cierto grado de madurez percibimos con el paso de los años pequeños ajustes pero observamos que algunos personajillos de baja estofa se interponen siempre como obstáculos. Trump es uno de los peores frenos o lastres pero su reinado pronto terminará.
  • Pelagato(41805)Hace 14 minutos
    Abelardo jugó a Colombia con los republicanos y ahora le va a tocar remar contra la corriente con los demócratas en el poder. Era más inteligente una postura bipartidista, pero ya qué.
  • Gilberto(54899)Hace 45 minutos
    Como un castillo de naipes, todas las fichas de la Ultra/Derecha mundial y Latinoamericana -empezando por De La Espriella, Milei, Keiko Fujimori, . . . ! Cerán ESTREPITOSAMENTE, también )
  • Yesid(xq8m1)Hace 47 minutos
    ¿Qué hace un perro faldero cuando su amo muere? ¿Y con el agravante de ser el más faldero de la jauría de éste?
  • Mario Giraldo(196)Hace 1 hora
    ABE y los otros en la derecha de latino america, llevan pocos meses y ya se estan quedando huerfanos en sus ideas: Inglaterra, España, Brasil y ahora USA ya no van mas. El año entrante le toca a Argentina escoger….
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