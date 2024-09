Tras el debate con Donald Trump, Kamala Harris lidera las encuestas en EE. UU.

Kamala Harris recibió la nominación demócrata después de la renuncia de Joe Biden a la reelección, tras un debate previo con Donald Trump. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

Kamala Harris, la candidata del Partido Demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, se enfrentó con su rival republicano, Donald Trump, en un debate en el que varios le atribuyeron la victoria a ella, aunque él ha dicho públicamente lo contrario. Tras el encuentro de los aspirantes a la Casa Blanca, una encuesta de Reuters/Ipsos, que cerró el jueves, reveló que ella (47 %) le lleva la delantera al magnate (42 %), aumentando en un punto porcentual la ventaja que ya venía evidenciando la vicepresidenta en un sondeo de finales de agosto, cuando la diferencia era de cuatro puntos porcentuales.

La discusión entre ambos, que se centró en la economía, la migración, el aborto y algo de la política exterior estadounidense, con puntos sensibles en Israel, Gaza y Ucrania, mostró que Harris, más allá de sus respuestas, logró desestabilizar a Trump, a quien los moderados de ABC NEWS le cuestionaron algunas de sus afirmaciones, como que los migrantes se estaban comiendo los perros y los gatos de sus vecinos en Ohio o que hay estados en los que los demócratas apoyan la ejecución de bebés después de haber nacido vivos.

¿Qué muestra la encuesta de Reuters sobre Kamala Harris y Donald Trump?

Entre los votantes que dijeron haber escuchado al menos algo sobre el debate presidencial del martes, el 53 % dijo que Harris ganó y el 24 % aseguró que Trump fue el que salió victorioso, mientras que los demás no los escucharon o simplemente no respondieron la pregunta. En un encuentro en el que Harris cuestionó la idoneidad del republicano frente al cargo y recordó los problemas legales que pesan sobre sus hombros, alrededor del 52 % de los votantes consideró que la demócrata “dio la impresión de tener una mayor integridad moral”, en comparación con el 29 % que dijo lo mismo de su contrincante. Además, el 49% recalcó que Harris “parecía alguien que me escucharía y entendería mis preocupaciones”, en comparación con el 18 % que vio a Trump de esa manera.

El debate fue visto por 67,1 millones de televidentes, según datos de Nielsen, superando a los aproximadamente 51 millones de personas que se conectaron al debate entre Trump y el presidente Joe Biden en junio, el cual antecedió a la renuncia a la reelección del actual ocupante de la Casa Blanca, luego de las presiones que recibió al interior de su partido para que diera un paso al costado, tanto de parte de legisladores como de donantes. La encuesta mencionada en este artículo se realizó a 1.690 adultos estadounidenses de todo el país, incluidos 1.405 votantes registrados.

