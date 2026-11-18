"Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la Batalla…

Bukele, que envió más de 2.000 militares a Haití, divulgó en X imágenes de helicópteros que atacan la imponente casa que según la prensa haitiana pertenecía a Jeff Gwo Lwa, uno de los jefes de pandilla que forma parte de la coalición "Viv Ansanm" (Vivir Juntos).

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles la destrucción de la casa de un jefe pandillero haitiano, la segunda que es blanco de la ofensiva de las tropas salvadoreñas desplegadas en el país caribeño.

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Tropas de El Salvador destruyen la casa de jefe pandillero en Haití por orden de Bukele

"Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la Batalla de Vertieres", escribió Bukele en X en criollo haitiano, al referirse a un enfrentamiento militar de 1803, decisivo de la revolución de Haití.

En las imágenes se observa a dos helicópteros con bandera salvadoreña disparando repetidamente contra la vivienda, ubicada al norte de Puerto Príncipe.

Las tropas enviadas por Bukele desde finales de octubre destruyeron el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo y, junto a la policía haitiana, fue recuperado un estadio de fútbol en la capital, tomado desde hace dos años por las bandas.

Bukele dijo haber enviado sus tropas, que mantiene en Puerto Príncipe y alrededores, para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de la capital haitiana.

Los gobiernos de Haití y El Salvador firmaron el martes un "acuerdo de cooperación" sobre el despliegue de militares salvadoreños, pero ninguno ha revelado los alcances del convenio, que mantienen "bajo reserva".

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