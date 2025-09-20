Trump amenaza a Venezuela con consecuencias “incalculables” si no acepta retorno de migrantes

Trump en Truth Social amenaza a Venezuela mientras buques y cazas de EE. UU. se despliegan en el Caribe. Foto: AFP - JIM WATSON FEDERICO PARRA

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado a Venezuela con consecuencias “incalculables” si se niega a aceptar de vuelta a los migrantes deportados, en momentos en los que las tensiones aumentan entre ambos países.

Trump amenaza a Venezuela con “consecuencias incalculables” si no recibe a migrantes deportados.

Washington despliega buques de guerra y cazas F-35 en el Caribe en una operación antidrogas.

Venezuela denuncia una “guerra no declarada” y pide investigación de la ONU por ataques a lanchas.

EE. UU. atacó dos embarcaciones en septiembre, dejando 14 muertos que calificó de “narcoterroristas”.

Crecen temores de una intervención militar estadounidense en territorio venezolano.

“Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales (...) obligados a entrar en los Estados Unidos de América”, escribió Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social, agregando en mayúsculas que, de lo contrario, “el precio que pagarán será incalculable”.

Venezuela acusó el viernes a Estados Unidos de librar una “guerra no declarada” en el Caribe y pidió una investigación de la ONU sobre los ataques contra lanchas presuntamente cargadas de droga que dejaron al menos 14 muertos en las últimas semanas.

Washington está realizando lo que llama una operación antidrogas en el Caribe con el despliegue de buques de guerra frente a la costa de Venezuela, respaldados por cazas F-35 enviados a Puerto Rico.

El mayor dispositivo militar estadounidense en el Caribe en décadas ha disparado los temores a un ataque de Estados Unidos en territorio venezolano.

Washington no ha dado detalles que apoyen sus acusaciones de que las embarcaciones destruidas transportaban droga.

👉 Contexto del ataque de EE. UU. a barco venezolano

Estados Unidos atacó este lunes,15 de septiembre, una segunda embarcación en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.

“El ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. ¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR ESTADOUNIDENSES, ¡LO ESTAMOS PERSIGUIENDO! Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras para las comunidades estadounidenses durante décadas, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. ¡Ya no!“, afirmó el presidente en Truth Social.

Trump, que difundió el video, afirmó que la embarcación representaba una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos.

En el video se ve una lancha de grandes dimensiones en alta mar, inmóvil, y luego una explosión que la destruye completamente.

Las fuerzas navales y aéreas estadounidenses desplegadas en el Caribe ya abatieron una lancha, está en movimiento, el pasado 2 de septiembre, con un balance de 11 muertos, “narcoterroristas” según el mandatario republicano.

