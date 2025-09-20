Disturbios en marchas contra la inmigración en Países Bajos

Manifestantes se reúnen en el Malieveld para protestar contra la actual política de asilo, en La Haya, Países Bajos, el 20 de septiembre de 2025. Foto: EFE - JOSH WALET

Una manifestación contra la inmigración y la acogida de solicitantes de asilo en Países Bajos terminó este sábado en disturbios en La Haya, con enfrentamientos entre manifestantes y policías, quema de vehículos oficiales, uso de gas lacrimógeno y ataques a la sede nacional del partido progresista D66.

🔑Las claves de las marchas en Países Bajos (por si tiene afán)

Más de 1.000 personas marcharon en La Haya contra la inmigración y el asilo.

La protesta fue convocada por la organización de derecha cristiana Els Rechts.

Se registraron disturbios con quema de vehículos y ataques a la sede del partido D66.

El alcalde declaró estado de emergencia y autorizó el uso de gas lacrimógeno.

Las marchas ocurren en plena campaña electoral rumbo al 29 de octubre.

Más de 1,000 personas se reunieron en Malieveld, área tradicional de manifestaciones en la capital política de los Países Bajos, para reclamar “menos inmigración, un reparto justo de viviendas y políticas transparentes”, según reportó Infobae.

Estas marchas fueron convocadas por la organización cristiana de derecha Els Rechts. Varios manifestantes abandonaron la explanada y bloquearon la autopista cercana, lo que obligó a la policía a intervenir con cañones de agua.

Grupos de personas encapuchadas atacaron vehículos de la policía con piedras, palos y botellas, hasta incendiar uno de los coches oficiales, aunque fue apagado rápidamente.

Frente a la situación, el alcalde de La Haya, Jan van Zanen, declaró un estado de emergencia, permitiendo el uso de gases lacrimógenos.

Un grupo de manifestantes se dirigió a la sede de D66, donde destrozó varias ventanas y prendió fuego a un contenedor, mientras otros avanzaron hacia el centro de La Haya, donde se escuchaban sirenas policiales y helicópteros sobrevolaban la zona.

Las consignas gritadas por los manifestantes se referían a la migración y a grupos de activismo de izquierda, como: “Centros de asilo, fuera con ellos” y “Nosotros somos Países Bajos”. Algunos portaban camisetas con el mensaje “fuck antifa” (movimiento político antifascista y antirracista de izquierda).

También los manifestantes hicieron referencia al asesinato de Charlie Kirk, activista de derecha estadounidense. Durante las marchas se observó una bandera neerlandesa con el estampado “RIP Charlie”.

El evento contaba con autorización hasta las 5:00 p.m. (hora local), pero se interrumpió antes de lo planeado a causa de los incidentes violentos. Hasta el momento, la policía no ha informado sobre el número de arrestos o personas lesionadas.

Cabe resaltar que estas marchas ocurren durante la campaña para las elecciones generales del 29 de octubre, cuyo tema clave es la migración y el asilo.

No es un hecho aislado; en los últimos meses se han visto marchas antimigración en otras ciudades de Europa, como en Reino Unido, Polonia y España. Además, en países asiáticos como Australia y Japón, evidenciando un crecimiento global del discurso nacionalista.

