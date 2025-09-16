No es solo Colombia, EE. UU. también hace duras advertencias frente a Venezuela

Donald Trump aseguró ante unos periodistas que su país “ha eliminado” tres embarcaciones frente a Venezuela. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

En la lista de los principales países de tránsito o de producción ilícita de drogas, Estados Unidos no solo incluyó a Colombia, sino también a países como Afganistán, Bolivia, El Salvador, México, Nicaragua y Venezuela, entre otros más. En paralelo a la decisión de descertificar al Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico, Washington sigue presionando a Caracas.

“El régimen criminal del narcotraficante Nicolás Maduro, procesado, lidera una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo”, aseguró el país norteamericano: “Estados Unidos seguirá buscando llevar a Maduro y a otros miembros de su régimen cómplice ante la justicia por sus crímenes. También perseguiremos a las organizaciones terroristas extranjeras venezolanas, como el Tren de Aragua, y las expulsaremos de nuestro país”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró esta semana que lo que ocurre en Venezuela “no es un gobierno real, sino un entramado delictivo que funciona como cartel”, y señaló que Maduro debe ser capturado o seguirá como fugitivo de la justicia estadounidense. “No vamos a permitir que un cartel se disfrace de gobierno y opere en nuestro hemisferio. Maduro, como todos los involucrados, está acusado”, manifestó el funcionario en una entrevista con la periodista Gillian Turner de Fox News.

El responsable de liderar la política exterior en el segundo gobierno de Donald Trump respaldó el uso de “todos los instrumentos de poder —desde sanciones hasta acciones militares— para frenar el tráfico de drogas” hacia Estados Unidos. Según el secretario de Estado, la política de la Casa Blanca apunta a debilitar la infraestructura operativa del llamado Cartel de los Soles y a capturar a los principales responsables, aunque algunas investigaciones apuntan a que esa organización no es jerárquica, sino que está compuesta por un entramado de redes criminales.

De hecho, este martes, Donald Trump aseguró ante unos periodistas que su país “ha eliminado” tres embarcaciones frente a Venezuela. Ante la pregunta de una reportera sobre qué mensaje quiere enviarle a Maduro, agregó: “Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”.

